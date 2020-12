Familias nicaragüenses viven con fe la tradicional lavada de La Plata

Desde el siglo XVI Nicaragua ha desarrollado como tradición esta fiesta Mariana Foto: TN8

Feligresía Católica se reúne en el Santuario Mariano Nacional para dar gracias y bendecir sus vidas en el día de la tradicional lavada de La Plata que por muchos años se ha desarrollado en el municipio de El Viejo, Chinandega.

Desde tempranas horas las familias Católicas de todo el país se reúnen en la Basílica Menor de la Inmaculada Concepción de María para llenar su espíritu de amor y agradecer a la Virgen María por sus favores recibidos.

En este Santuario Católico las familias proceden a lavar La Plata como muestra de fervor y limpiar su alma en Dios, además de la tradición que guardan de todas las generaciones.

Gloria Cáliz expresó, "soy fiel devota de la Virgen María pues me ha concedido muchos favores que le he pedido, tengo 10 años de asistir porque la Virgen María me ama y ha cambiado mi vida para bien, mi familia y yo estamos agradecidos porque ella intercede por nosotros ante Dios nuestro señor, gracias a mamá María aquí estamos haciendo la voluntad de fe y amor por su gracia y misericordia".

Amor y fervor mariano

Desde el siglo XVI Nicaragua ha desarrollado como tradición esta fiesta Mariana que reúne a miles de familias nicaragüenses y del extranjero como muestra de un acto religioso y sagrado de fé y amor a la madre Santísima la Virgen María.

Esta celebración de la lavada de La Plata da inicio con repiques de campanas y derroche de pólvora anunciando a la feligresía que está iniciando la eucaristía para que los peregrinos se preparen a "Lavar La Plata" que muestra la gracia y fe de los nicaragüenses.

"Mis padres me enseñaron esta devoción y desde pequeña me traían a este Santuario Mariano, espero en Dios y mi Madre Santísima que me tenga con vida siempre para seguir con esta tradición, he recibido un favor muy grande en la vida de mi hijo y yo estoy agradecida aquí estaré pagándole siempre y pidiéndole su amor de vivir en familia y tengo esperanza que Dios me llene de bendiciones", mencionó Gregoria López.

En este Santuario las familias también se reúnen para rogar a Dios por milagros en sus vidas y fortalecer su fe en la madre de Jesús la Virgen María, que al pie de la cruz llena de esperanza a sus fieles devotos.