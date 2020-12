Policía Nacional ejecuta Plan María en Bilwi

Policía Nacional en Bilwi, dio inicio esta mañana con el Plan María Foto: TN8

La Policía Nacional en Bilwi, dio inicio esta mañana con el Plan María, el que consiste acompañará a las familias en la celebración de las purísimas.

El jefe de las delegaciones policiales para Bilwi y Waspam el comisionado mayor Oswaldo Pérez Woo, informó que "como todos los años estamos dando inicio al Plan María, un plan de protección a las familias que acuden a los diferentes sitios donde se celebran las purísimas, para ello estamos disponiendo de 200 compañeros policías que se desplegarán por toda la ciudad", mencionó el jefe policial.

Asimismo el comisionado mayor agregó que este plan también contempla brindar seguridad en este fin de semana largo, en los mercados, parques, terminal de buses y en todos los centros de concentraciones.

Al igual que hizo el llamado a las familias a movilizarse con responsabilidad, no ingerir licor si va a conducir, no manipular pólvora en estado de ebriedad, evitar que los niños menores manipulen pólvoras, y si va salir de su casa y no quedará nadie asegurar bien las puertas y ventanas, puntualizó el Comisionado Mayor.

Seguridad a las familias

Los compañeros de la dirección de tránsito, permanecerán activos en las avenidas principales de la ciudad con el fin de garantizar la seguridad vial y así evitar incidentes en estas festividades marianas.

Cabe mencionar que la Policía Nacional no a cesado el acompañamiento a las familias que a diario se moviliza a retirar sus plan techo en los tres puntos que habilitó el gobierno para la entrega de las láminas de zinc.

Otras de las acciones que desarrolla en estos días el resguardo de los juguetes enviados por la presidencia de Nicaragua para los niños y niñas de este municipio caribeño, y el acompañamiento seguirá en el traslado de los juguetes la próxima semana hacia los diferentes territorios indígenas de la Costa Caribe Norte.