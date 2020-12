Artesanos de León obtienen buenas ventas con la imagen de la Virgen María

Foto: Según los artesanos este año se sintió más la devoción de las familias/TN8

Este año 2020, las familias del occidente de Nicaragua, prefirieron las imágenes más grandes la Virgen Concepción de María para celebrar La Purísima este próximo 7 de diciembre, el taller de artesanía, Divino Niño, afirma que han obtenido una gran demanda desde septiembre.

"El negocio ha estado bien, gracias a Dios, hay una demanda increíble, y los precios están bajos, por ejemplo hay imágenes que salen a 400 córdobas, hay de las más grandes a 500, hay otras a 300 y prácticamente ya finalizamos. He bajado los precios para que la gente se lleve las imágenes, para no perder la fe, por la situación que vivimos, para promover la fe y que la gente tenga una esperanza pidiéndole a la Virgen que todo se nos calme para seguir adelante. Nosotros mantenemos los precios para que vengan a buscar sus imágenes, la gente busca las imágenes más grandes, sólo las imágenes de 400 y 500 córdobas, las pequeñas no se movieron casi este año", expresó, Jorge Luis Palacios, del taller de artesanía, Divino Niño.

El proceso

Según los artesanos este año se sintió más la devoción de las familias, para agradecer por todos los favores concedidos en medio de un 2020 difícil.

"La gente sigue comprando la imagen, la gente le pide al Señor por su imagen, he hecho como 200 de las grandes y pequeñas, hice como 300, todas están comprometidas. El proceso viene desde la batida del yeso para los moldes, ahora que está bueno el sol ya la subí al techo para que le dé tres días, después el pulidor para afinarla, después yo la sprayo para que vaya afinando y las otras manos las decoran", expresó, Jorge Luis Palacios, del taller de artesanía, Divino Niño.

El negocio tiene 30 años de existir y esta ubicado de la iglesia de San Isidro 1 cuadra al Sur.