Gira Navideña de la Lotería Nacional llega a Chinandega / Fotografía: Ixchel Espinoza-TN8

La gira millonaria navideña de la Lotería Nacional llegó a Chinandega con muchos concursos y premios en efectivos.

La Lotería Nacional se trasladó hasta el mercado El Bisne en Chinandega llevando alegría, concursos y premios a los comerciantes y familias de esta ciudad.

En esta actividad las familias participaron de la Cabina Millonaria, la que consistía en sujetar dinero por tiempo determinado y todo lo obtenido en sus manos ya era el premio de los participantes.

Ernesto Vallecillo, ministro de la Lotería Nacional expresó que "la Lotería está realizando estas giras con muchos premios en efectivos para que las familias vivan esta Navidad en alegría y con algarabía sobretodo. Estamos realizando concursos con premios en efectivo y está la cabina con dinero para que las familias participen y ganen en esta oportunidad que solo la Lotería Nacional les lleva hasta sus departamentos. Chinandega es una buena plaza de venta de lotería pues las familias buscan su suerte para ganar, el sorteo del martes pasado de 18 millones por acumulación, 19 familias de la ciudad de Chinandega fueron ganadoras y eso es una gran bendición".

"La Lotería sí premia"

En esta actividad se realizaron concursos de bailes contando con la participación de niños, jóvenes y adultos como parte de la alegría y tranquilidad de las familias.

Familias participan de la Cabina Millonaria en el mercado El Bisne de Chinandega / Ixchel Espinoza-TN8

"Me siento agradecida de participar y haber ganado, no me lo esperaba, con este dinero solventaré gastos en mi casa, la lotería si premia en estas giras, yo bailé y gané 2,000 córdobas, soy comerciante del mercado El Bisne ya con este dinero voy a garantizar la comida navideña de mis hijos, también vimos la Cabina Millonaria donde han obtenido premios también" mencionó la comerciante, Ana Martínez.

La Lotería Nacional continuará desarrollando actividades durante el mes de diciembre para la alegría y diversión de todas las familias, jugar y ganar muchos premios.