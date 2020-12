Foto: Realizan lanzamiento del Plan Pólvora 2020 en Nueva Segovia/TN8

La Comisión Interinstitucional y comerciantes realizaron la tarde de este jueves el lanzamiento del Plan Pólvora 2020 en Nueva Segovia para que las familias puedan disfrutar con seguridad las festividades navideñas y de fin de año.

Desde el área autorizada para la comercialización en Ocotal, la Policía Nacional, Dirección General de Bomberos, Alcaldía Municipal, Ministerio de Salud y comerciantes presentaron el Plan de prevención, distribución, comercialización, manipulación, recomendaciones y prohibiciones para la venta de pólvora y productos pirotécnicos.

"Entre las prohibiciones esta no vender pólvora a menores de edad, personas en estado de ebriedad, no manipular pólvora en sitios de comercialización, que los puestos tengan agua, arena, extinguidor, rótulos de no fumar y uso correcto de la energía eléctrica", detalló el comandante de bomberos Carlos José González “es un mes de alegría, pero también de responsabilidad”, anotó.

En Ocotal 8 tramos mayoristas fueron debidamente autorizados luego de cumplir una serie de requisitos para la comercialización.

Las autoridades esperan el cumplimiento de las orientaciones y disposiciones de parte de comercializadores como compradores para evitar una tragedia.

En ese sentido, Xiomara Tercero alcaldesa de Ocotal, dijo "la Comisión interinstitucional previamente trabajó en el ordenamiento de los tramos, para que podamos tener una navidad feliz, en paz y sobre todo sin incidentes que lamentar; Teniendo mucho cuidado en la seguridad de nuestros niños con el uso de la pólvora”.

Comisionado Carlos Martínez, segundo jefe de la Policía Nacional en Nueva Segovia informó que las inspecciones se realizan en los 12 municipios del departamento con el fin garantizar la seguridad de la ciudadanía en función de proteger lo más valioso que es la vida.

“Esperamos el cumplimiento de las orientaciones y disposiciones de parte de comercializadores como compradores para evitar una tragedia. Esta es una tarea de todos”, expresó Martínez

Ministerio de Salud tomar las medidas preventivas de la covid-19 tomando todas las medidas higiénico sanitarias, con el uso de mascarilla, el lavado de manos, que no se venda pólvora a menores de edad, dijo Gerardo Alfaro funcionario del SILAIS.

Medidas higiénico sanitarias

Entre las recomendaciones para prevenir quemaduras por pólvora están: No permitir que niños/niñas manipulen pólvora, evitar guardar productos pirotécnicos en bolsas de pantalón, camisa o shorts, no manipular pólvora en estado de ebriedad, no almacenar productos pirotécnicos en el interior de la vivienda.

En caso de quemadura utilizar abundante agua en la parte afectada; No untar ningún tipo de pomada u otra sustancia química en una quemadura y en caso de quemadura acudir inmediatamente al centro de salud u hospital.