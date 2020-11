Foto: Ometepe: Gallina rellena se lleva primer lugar en concurso de comidas navideñas / TN8

Como parte de las actividades a realizarse en apertura de las fiestas navideñas, la alcaldía municipal de Altagracia en la encantadora Isla de Ometepe realizó el concurso de comidas navideñas en donde se expusieron los platos típicos de la temporada que miles de familias nicaragüenses popularmente preparan en sus hogares durante el mes de diciembre.

Dalicia Chamorro cocinó una deliciosa gallina rellena de verduras y otros ingredientes, ella es amante de la cocina y el rico sazón que le da a cada una de sus recetas que prepara con muchos amor, ella se llevó del segundo lugar en esta competición gastronómica que se estará trasladando a nivel departamental en donde el primer lugar será quien represente a este municipio turístico por excelencia.

El jurado conformado por Asael Ortiz, Mardonio Castillo y Tomás Rosales fueron quienes tuvieron la dura misión de elegir al mejor plato cuyo participante recibiría un premio además del reconocimiento de las autoridades locales, parámetros como el sabor, la presentación originalidad en la receta entre otros fueron algunos de los que se tomaron en cuenta en la evaluación de cada platillo que fue presentado acá.

Al final fue Erlin Javier Carrillo Díaz fue quien se llevó el preciado primer lugar, su receta fue una gallina india que le encantó al jurado calificador, el reconocimiento por parte de las autoridades fue meritorio para este amante de la cocina que acompañó su platillo con una sopa borracho como postre.

“Vos sabes que esto es algo típico, yo participé con una gallina india, lo cual me enfoque en las raíces de nuestros abuelos y nuestros padres y fue una gallina india que gracias a Dios me dio el gane y la acompañe con una sopa borracha que es un postre navideños y eso fue lo que me dio el gane” comentó Erlin, quien recibió el premio al mejor plato típico de la temporada.

Esta actividad se realizó en la cancha deportiva del parque Gaspar García Laviana del municipio de Altagracia, centenares de familias disfrutaron de este evento que rescata no solo la unión y el disfrute en familia sino también la cultura gastronómico propia del pueblo nicaragüense.