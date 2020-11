Foto: León realiza concurso sabores de diciembre / TN8

Originaria de la comunidad indígena de Sutiaba, Heydi Gutierrez es la protagonista ganadora del primer lugar del concurso departamental sabores de diciembre, ella participó con un sabroso lomo relleno y representará al departamento de León en el concurso nacional que se desarrollará este próximo 12 de diciembre en Chinandega.

"Feliz, gracias a Dios, la receta me la compartió mi tía, siempre me gusta hacer lomo relleno en navidad y me motivó a participar sinceramente", resaltó Heydi Gutiérrez.

"Una vez más este bonito evento realizado por diferentes instituciones de gobierno, las diez alcaldías municipales del departamento de León, tratando siempre de promover a nuestras compañeras y compañeros que les gusta un poco la cocina y en esta temporada sabemos que todos los nicaragüenses cocinamos delicioso para compartir en familia y el día de hoy seleccionamos a la persona que nos va a representar a nivel de departamento como León el 12 de diciembre en Chinandega, un riquísimo lomo relleno, esperando que podamos tener uno de los tres primeros lugares a nivel nacional", destacó la delegada del INTUR en León, Teresa Ramírez.

Las otras personas ganadoras fueron, Luz Marina Martínez de Quezalguaque, segundo lugar y participó con la receta de gallina rellena, y Marcia Medina de Telica con lomo relleno.

En la actividad también se premió al tercer lugar a Marcia Medina del municipio de Telica con su postre torta Borracha, segundo lugar, Elizabeth Sandoval, Malpaisillo con Ayote en miel y el primer lugar a Rebeca Casco, Achuapa con manjar.

El evento fue organizado por la alcaldía de León, y las instituciones como el INTUR, MEFCCA, INIFOM, y se realizó en la plaza parque Juan José Quezada de la ciudad universitaria.