Patio Saludable cuenta con una gran diversificación en Boaco

Foto: Exitoso Patio Saludable en Boaco / TN8

Esmilse Isayda Castro, habitante de la comunidad Las Pitas en el municipio Boaco, cuenta con un exitoso Patio Saludable en un pequeño espacio, donde cultiva café, guayabas, zacate limón, maracuyá plátanos, ruda, orégano, entre otras plantas frutales ornamentales y medicinales.

Todo esto es gracias a las capacitaciones recibidas y para aprovechar mejor la tierra de su propiedad.

Te interesa: Todo listo para la segunda edición de la Expo Feria Nicaragua Fuerza Bendita

El Gobierno central a través del Ministerio de Economía Familiar (MEFCCA), continúa impulsando el programa Patio Saludable, el cual ha venido siendo de gran ayuda para las familias de Boaco, a las cuales les ha mejorado su calidad de vida atrás de la alimentación.

Este programa se ha implementado en todos los municipios del departamento con el objetivo de las familias que poseen un terreno, aprovechen al máximo los espacios en sembrar plantas que contribuyan a una calidad alimentaria y se pueda comercializar los productos que se puedan cosechar.

Esmilse una joven dedicada a las plantas, ella junto a toda su familia han diversificado este Patio Saludable, no solo con las variedades de plantas sino también con la crianzas y reproducción de animales como gallinas, patos y cerdos, los cuales les ha mejorado los ingresos económicos.

Foto: Exitoso Patio Saludable en Boaco / TN8

Diversidad de beneficios

"Tengo diferentes plantas porque me gusta tener; se ve bonito el patio y creo también que es algo que produce dinero, como el café se puede vender o lo podemos ocupar para el consumo y no estamos gastando, también tenemos banano y nos ahorramos para no ir a comprarlo a Boaco", expreso Esmilse Castro.

"También agrego el Ministerio de Economía Familiar, ellos me dan capacitaciones, ellos vienen a visitarnos para apoyarnos en cómo tenemos que tener las plantas, qué tipo de plantas podemos tener. Ellos también nos traen plantas para ir aumentando de varias especies y si ellos nos dan una buena compañía, nos aportan bastante de sus conocimientos", finalizó la joven dueña del Patio Saludable.