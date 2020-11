Foto: Alcaldía de Granada promueve concurso de "Comidas y Dulces navideños"/TN8

La tarde de este miércoles 25 de noviembre la comuna granadina realizó el concurso municipal de gastronomía “Comidas de Diciembre" y "Dulces Típicos de Diciembre" 2020 actividad desarrollada en el palacio municipal de Granada.

La popular gallina rellena, el lomo de res relleno, pollo navideño con relleno entre otros fueron los platillos gastronómicos presentados por siete protagonistas quienes participan del concurso municipal de "Comidas de Diciembre" actividad que promueve las costumbres y tradiciones de las familias nicaragüenses.

Te puede interesar: Grandiosos paquetes y ofertas turísticas de fin de año en la Isla de Ometepe

“Estamos promoviendo la cultura que tenemos los nicaragüenses en fechas tan importantes para todos como la navidad y que mejor manera de hacerlo dando a conocer los platillos que logramos disfrutar con nuestras familias", dijo Julia Mena Rivera alcaldesa de la ciudad de Granada.

Foto: Alcaldía de Granada promueve concurso de "Comidas y Dulces navideños"/TN8

"Damos gracias a las protagonistas que la mayoría de ustedes son personas con algún emprendimiento ya conocido entre los granadinos”, mencionó Rivera

El concurso tenía la dinámica de premiar a los dos primeros lugares en las categorías de “Comidas Navideñas y Dulces navideños” el premio para la comida navideña fue de 4 mil córdobas y el premio para el primer lugar de los dulces navideños fue de 3 mil, actividad promovida por la alcaldía de Granada con el apoyo de otras instituciones.

Foto: Alcaldía de Granada promueve concurso de "Comidas y Dulces navideños"/TN8

La protagonista Karla Cordero encantó al jurado calificador con una riquísima receta de pierna de cerdo con relleno “esta es una receta familiar y me anime a participar, no pensé que ganaría porque la competencia fue bastante dura, había muy buenos platillos. Me parece genial que la municipalidad impulse estos concursos así nos damos a conocer”, dijo Cordero.

Concurso de gastronomía

Por otra parte, en el concurso de “Dulces Navideños” la señora Angelita Vargas se lleve el primer lugar con un riquísimo postre de Sopa Borracha “la alegría de uno es saber que entre tantas concursantes uno se lleva el primer lugar, gracias a Dios mi dulce ganó, ojalá no se ni la primera ni la última vez que me invitan a estos eventos”, dijo Vargas.

El concurso departamental se desarrollará este próximo viernes 27 de noviembre en el municipio de Nandaime.