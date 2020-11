Privadas de libertad de Tipitapa conmemoran día internacional de la no violencia

Foto: Las privadas realizaron diferentes presentaciones culturales y sociodramas/TN8

La tarde de este miércoles 25 de noviembre privadas de libertad del establecimiento integral de mujeres, participaron en una tarde cultural en conmemoración del día internacional de la equidad, dignidad, derecho y respeto a la vida de las mujeres, las privadas realizaron diferentes presentaciones culturales y sociodramas.

Te puede interesar: Financiamiento del BCIE en Nicaragua: Reactivación Económica y Protección Social

"El día de hoy celebramos el día internacional de la no violencia y como sistema penitenciario integral de mujeres, estamos remarcando todas las oportunidades jurídicas que existen de respaldo a las mujeres en todos los espacios ya sea en libertad o privación de libertad. A través de un sociodrama las privadas de libertad han manifestado como se expresa la violencia en muchos hogares y otros espacios. El mensaje es que no debemos de callar no hay que quedarse en el sufrimiento en aguantar y acudir a las leyes que nos respaldan, es importante que las privadas de libertad puedan reconocer cuando son víctimas de violencia", señaló Jacqueline Huetes, jefa del establecimiento penitenciario integral de mujeres.

Remarcó que como parte de la restitución de las privadas de libertad, ellas están integradas a diferentes programas educativos, culturales y de manualidades, para cuando ellas logren tener su libertad sepan un oficio y salgan con nuevas herramientas para enfrentar la vida y ser orgullo de su familia.

Foto: Las privadas realizaron diferentes presentaciones culturales y sociodramas/TN8

Implementación de programas

Claudia Morales, privada de libertad dijo: "le damos gracias al Comandante Daniel y a la Vicepresidenta Rosario Murillo porque implementan estos programas, hoy estamos celebrando el día internacional de la no violencia hacia las mujeres. Nos inculca a romper el silencio en caso de ser víctimas de violencia, nos han orientado los lugares donde podemos ir a poner denuncia en caso de ser victimas de violencia y tambien nosotros orientamos a nuestras familias a no callar en caso de ser víctima de violencia".

Foto: Las privadas realizaron diferentes presentaciones culturales y sociodramas/TN8

"Damos gracias a Dios y al Gobierno porque estando presas nos han enseñado a romper el silencio en caso de ser víctimas de violencia, y hay muchos lugares donde todas las mujeres podemos acudir para denunciar cualquier tipo de manifestación de violencia hacia la mujer, ya sea violencia doméstica, violencia laboral o acoso", aseguró Petronila Urbina Orosco.