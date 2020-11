Foto:La solidaridad con las familias afectadas por las lluvias sigue llegando en Jalapa/TN8

De cerca con el pueblo, así trabaja el Gobierno de Nicaragua, en Jalapa las familias afectadas por el paso de Eta e Iota recibieron el acompañamiento de la viceministra de Gobernación, compañera Carla Salinas quien llevó el mensaje de solidaridad y esperanza garantizando el compromiso por el bienestar de los más vulnerables de parte del Presidente de la República y la vicepresidenta Rosario Murillo.

Es prioridad conocer cómo se encuentran las familias, los sitios donde fueron albergadas para así intensificar los esfuerzos y ayudarles a volver a un ambiente de estabilidad en sus hogares.

"Garantizar la vida de nuestras familias es la prioridad de nuestro Gobierno, saber que tenemos un Gobierno humanista con un modelo de trabajo donde estamos articulados todos para desarrollar cada una de esas acciones que permitan salvaguardar las vidas humanas es, ha sido y será el compromiso de nuestro presidente comandante Daniel Ortega Saavedra", afirmó Salinas.

"Hoy estamos realizando estas visitas de acompañamiento pero sobre todo de reconocimiento a cada familia , a cada hombre y mujer líder, lideresa que fueron protagonistas en mostrar esos lazos de amor que nos caracterizan con aquellos hermanos y hermanas que fue necesario su evacuación ya que se encontraban en puntos vulnerables",mencionó Salinas

"Queremos destacar la ardua labor de los líderes religiosos quienes mostraron ese sentimiento de amor hacia el prójimo albergando a las familias en las Iglesias, en las casas comunales de cada barrio y comunidad del país; decirles que nuestro presidente y la compañera Rosario extiende el agradecimiento por cada acción humanista que han realizado en favor de nuestro pueblo", dijo la Viceministra del MIGOB

#AHORA #Nicaragua | La Viceministra del MIGOB, Carla Salinas, realiza visitas de acompañamiento a las familias de los barrios y comunidades en #Jalapa para llevar el mensaje de amor y solidaridad del buen Gobierno pic.twitter.com/1IDy8IVU5J — TN8 Nicaragua (@canaltn8) November 23, 2020

Salinas destacó que : "Nicaragua ha pesar de la afición que a atravesado no deja de avanzar, ya que tenemos un pueblo que lucha por su derecho, un pueblo que día a día se esmera por hacer de nuestro país una nación preparada, un país que avanza en las vías del progreso, la Paz y el bienestar de las familias nicaragüenses, las familias se encuentran agradecidas por esa respuesta inmediata y oportuna que ha venido dando nuestro Gobierno a los más necesitados".

De esta manera los afectados por estos fenómenos naturales son testigos del esfuerzo del Gobierno central por apoyarles en todo lo necesario; por lo tanto afirmaron que es con el Frente Sandinista que han abrazado la solidaridad.

Planes de prevención

Santo García dijo "estoy agradecida por esas palabras de amor y consuelo que han llevado las autoridades de Gobierno pero más me siento agradecida con la ayuda que nos han brindado desde que ingresamos a los albergues; donde gracias a Dios no nos faltó la comida, dormida , pero sobre todo es respuesta inmediata de no dejarnos expuestos a los embates de los desastres naturales que en muchas ocasiones dejan pérdidas de vidas humanas".

Nicaragua continúa en la actualización de sus planes de prevención de riesgo a través de cada institución gubernamental líderes comunitarios , con la finalidad de brindar a la medidas necesarias a la hora de un siniestro