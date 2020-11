Foto: Concurso nacional Rafael Gastón Pérez inició en Masaya / TN8

El primer concierto nacional de la música Rafael Gastón Pérez que llega al pueblo de Nicaragua a través de la señal de canal 6, arrancó desde la cuna y capital del folclore nicaragüense, Masaya, esta noche trece participantes dieron lo mejor de sí para pasar a la próxima ronda.

"Estamos realizando el primer concierto nacional del festival de la canción Rafael Gastón Pérez, este festival se hizo en los años 80's ahora esta es su nueva temporada y esta es la cuarta edición que hacemos de este reality. Han salido buenos talentos que ahora ya andan en grupos musicales o ya son solistas y pues estamos levantando un semillero de artistas con este concierto", mencionó Claudelina Rosales, productora de eventos de canal 6.

Expectativas de los concursantes

"Soy de San Fernando, Nueva segovia lo que me animó es las ganas de salir adelante con mi talento y creo que es algo que los jóvenes debemos de hacer, sacar a relucir lo que nosotros tenemos porque muchas veces nos quedamos con las ganas y el temor de que hubiera sido y me siento muy orgullosa en esa parte de saber que es algo que tuve que vencer y lo hice. Todo lo dejo en las manos de Dios", destacó Rachel Herrera.

"Mi nombre es Delvin Manuel Ocaña y soy representante del departamento de Zelaya central y tengo la edad de 17 años, la verdad me impulsó lo que me gusta, la música y con el pasar del tiempo he venido trabajando para tratar de formar parte de este tipo de eventos que ayudan al talento nicaragüense", expresó.

Un público entusiasta

Durante la presentación de cada concursante el público se mostró bastante entusiasmado, algunos vinieron desde departamentos lejanos para apoyar a sus favoritos.

"Es una maravilla que se den estas actividades para el desarrollo de los jóvenes, ese don tan lindo que es la música, me encanta cada uno de ellos, como hacen, como se empeñan en hacerlo mejor y dar lo mejor de ellos, nosotros nos sentimos muy contentas de que estén hoy en Masaya porque es una oportunidad que no podemos perder", mencionó Maria del Pilar Pavón.

"Nosotros estamos apoyando a Jinotega, me parece excelente que el gobierno tome en cuenta este talento de todos estos jóvenes que son fenomenales, se ha notado en todas las presentaciones que han hecho y es una forma de fomentar y poner en alto a Nicaragua", agregó Linda Rivera de Jinotega.

Cabe destacar que se realizarán un total de cuatro festivales de la canción en vivo a través de la señal de canal 6, en esta primera ocasión dos participantes fueron eliminados siendo Héctor Poveda de Madriz y la representación de la gran sultana. Sin embargo el público puede ayudar a sus favoritos a través del voto crucial en las redes sociales ya que este tiene un valor de 20 puntos y se complementa con la decisión del jurado calificador de 80 por ciento.