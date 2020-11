Granada: Realizan foro de empoderamiento femenino

Foto: Realizan foro de empoderamiento femenino en Granada / TN8

Este vierne, autoridades departamentales de diferentes instituciones estatales en Granada desarrollaron un foro con la participación de mujeres bajo el lema "Mujeres, Respeto, Dignidad y Derechos" ¡Con Odio, Nunca Más!

El foro consistía en la participación de mujeres de todos los sectores del departamento granadino, esto con el objetivo de darles herramientas necesarias para la autovaloración, el respeto y la dignidad, sin importar el tipo de violencia es necesario denunciar el abuso.

En todo el territorio nacional el Gobierno de Nicaragua impulsa campañas con el objetivo de fortalecer los derechos de las mujeres donde se involucran instituciones como la Policía Nacional, Ministerio de la Mujer, Ministerio de la Familia, Ministerio de Salud, entre otras.

“Nosotros desde nuestro Gobierno con nuestros programas y nuestros proyectos estamos fortaleciendo los derechos de las mujeres, entre ellos derechos de las mujeres emprendedoras para mejorar su economía familiar, tenemos salud gratuita, educación gratuita para los hijos de estas madres guerreras”, comentó Indira Morales, secretaria política departamental del frente sandinista en Granada.

Desde la Policía Nacional la comisaría de la mujer las insta a interponer denuncias ante cualquier situación de odio, abuso o violencia, desde el Ministerio de la Familia se han habilitado números de emergencia como el 113 para denunciar cualquier situación de riesgo, no solo en mujeres sino también en la niñez y la adolescencia.

“Es muy importante saber cómo el Gobierno nos puede apoyar en caso que lo necesitemos, además nos están mostrando muchos programas que tiene este Gobierno en beneficio para nosotras, aquí lo importante es no quedarnos calladas y denunciar porque muchas veces no no sirven de nada tantos programas para salvarnos si no los usamos, por eso es necesario no callar ante la violencia”, expresó María Quezada, habitante de Diriomo.

Con estos espacios de participación ciudadana las instituciones que trabajan en la restitución de derecho de las mujeres fortalecen su sistema de atención.