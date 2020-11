Inauguran 16 kilómetros de carretera en el tramo Puente Saiz- Río Blanco

Foto: El titular del MTI dijo que es un proyecto muy significativo/TN8

El Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), inauguró este jueves por la tarde 16 kilómetros de carretera en el tramo Matiguás-Río Blanco en el departamento de Matagalpa.

El general en retiro Óscar Mojica, titular del MTI, manifestó: “estamos hoy aquí, en representación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, que preside nuestro Comandante Daniel Ortega y nuestra Vicepresidenta Compañera Rosario Murillo, para dar por inaugurado el primer tramo de carretera de 16 km de la comunidad Saiz Matiguás-Río Blanco.

Te puede interesar: ALMA inaugura academia de béisbol infantil en Villa Progreso

Dijo que la carretera es una maravillosa obra de progreso del Gobierno Sandinista, para las poblaciones de Río Blanco, Matiguás y la Costa Caribe Norte, que implicó una inversión de 22 millones de dólares, y que viene a culminar un proceso constructivo de 20 meses.

El titular del MTI dijo que es un proyecto muy significativo, porque viene a impactar directamente en la lucha contra la pobreza y en el impulso, para sacar adelante a las poblaciones del Caribe, fundamentalmente a Río Blanco y Matiguás.

Mencionó muy emocionado: “nos llena de satisfacción que bajo el influjo de nuestro Buen Gobierno Sandinista, Matiguás muy dinámico, con una oferta de productos lácteos y ganado de esta zona del país y la calidad de vida para la población; todo esto implica movimiento económico y vibrante”, expresó Marlon Scarlet, Alcalde de Matiguás.

Foto: Se inauguró este jueves por la tarde 16 kilómetros de carretera en el tramo Matiguás-Río Blanco/TN8.

Gran beneficio

La compañera Martha Bucardo, alcaldesa del municipio de Río Blanco, se mostró llena de regocijo por la obra de progreso, de esa maravilla carretera, que llegó a su municipio, gracias a nuestro Buen Gobierno, presidido por el Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo.

“Para nosotros, venimos a coronar una hermosa carretera que nuestro Buen Gobierno nos ha dado y aquí nadie dijo miedo, aquí vamos a trabajar para levantar la producción y que sea austera y que sea eficiente. Por primera vez en la historia, y lo vuelvo y lo repito, y no me voy a cansar siempre, y no me voy cansar de repetirlo, se está invirtiendo en infraestructura y esto solo lo pudo hacer nuestro Buen Gobierno, liderado por el Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo”, reconoció Bucardo.