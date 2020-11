Foto: Co Directora de INVUR recorre casas construida en Matiguás, Matagalpa/TN8

La Co Directora de INVUR, Olivia Cano Bustamante realizó un recorrido la mañana y tarde de este miércoles por las diferentes casas realizadas por INVUR y la alcaldía del poder ciudadano de Matiguás, con el objetivo de verificar los hogares y compartir el sentir de tener un hogar digno que es un proyecto de Gobierno.

Tener una vivienda digna y en mejores condiciones es el sueño que se les cumplió a familias de Matiguás en el departamento de Matagalpa, INVUR a construido más de 45 hogares a familias matiguaseñas.

En conmemoración del 44 aniversario del tránsito a la inmortalidad del jefe de la Revolución, Comandante Carlos Fonseca Amador, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través del Instituto Nicaragüense de la Vivienda Urbana y Rural (Invur), realizó las visitas a familias que se les entregaron 20 viviendas a familias de escasos recursos de esta localidad en este año 2020.

Betty Olivas, aseguró que esta casita que le ha sido entregada representa una oportunidad para una nueva vida con dignidad y tranquilidad, lo que ha sido posible con el respaldo del Gobierno Sandinista y el esfuerzo que como familias desarrollaron en la edificación de un hogar lleno paz y amor.

Vivienda digna

"Esta es una gran bendición porque no teníamos donde vivir, por mi hija para que no ande rodando en las calles de arriba para abajo. Le doy gracias al Presidente Daniel Ortega, a la Compañera Rosario Murillo y la Alcaldía del Poder Ciudadano de Matiguás porque si no ha sido por ellos no nos vieran hechos nuestras casas ", indicó Olivas

Carlos Martínez, protagonista de este emblemático programa del Gobierno del Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo, afirmó sentirse muy contenta porque a él y su familia se les ha restituido su derecho a una vivienda digna, donde gozan de tranquilidad y no deberán preocuparse más por los días y noches de invierno.