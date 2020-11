Capacitan sobre cuido de la niñez con discapacidad en Chinandega

Foto: Capacitación e intercambio sobre cuido de la niñez con discapacidad en Chinandega / TN8

El Ministerio de la Familia en Chinandega realizó este miércoles capacitación e intercambio de experiencias sobre cuido de la niñez con discapacidad, para fortalecer las capacidades de las educadoras en los centros de desarrollo infantil.

En esta capacitación se desarrollaron temas como la igualdad, la inclusión y la participación de los niños y niñas con discapacidad en todas las tareas educativas.

Mercedes Velázquez, delegada departamental del Ministerio de la Familia, expresó que "es importante este proceso de capacitación para afianzar las capacidades en el abordaje de atención a nuestra niñez con discapacidad en los CDI, así mismo para fortalecer la atención integral e inclusiva. Desde los CDI de nuestro departamento de Chinandega trabajamos con la integración e inclusión de todos los niños con discapacidad para aportar a su aprendizaje y desarrollo, ya que los niños tienen derecho a educarse en un contexto que asegure la igualdad de oportunidades".

Más conocimientos para los padres de familia

En esta actividad se intercambiaron experiencias con padres de familias para conocer el desarrollo de sus hijos en los centros de estudios y hogares.

"Esta capacitación es muy importante para nosotros como padres, porque nos forman y nos ayudan a reconocer que esto es parte de la sociedad, me siento contenta porque mi hijo forma parte de un CDI aquí en Chinandega y lo han incluido en todas las actividades y eso me le aporta a su desarrollo e integración a todas las actividades con todos sus compañeritos, además esto me viene a fortalecer a mí como madre para ayudarle en sus funciones de aprendizaje", expresó Meyling Rodriguez, madre de familia.

Con esta capacitación el Ministerio de la Familia busca afianzar los conocimientos a las educadoras de los CDI para garantizar involucramiento eficiente de todos los niños con discapacidad en las tareas culturales y sociales de estos centros.

Es importante resaltar que este esfuerzo garantiza el bienestar de cada niño y asegura el desarrollo independiente, logrando el éxito oportuno de ellos.