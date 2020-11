Familias de El Realejo visitan y recuerdan a sus deudos este 2 de noviembre

Foto: En Nicaragua las familias se preparan desde semanas antes/TN8.

Desde horas tempranas las familias se disponen a la limpieza y depósito de flores a sus deudos como parte del amor y cariño con el que recuerdan a sus familiares que ya pasaron a otro plano de vida.

En este municipio es tradición limpiar las tumbas y una vez culminada su jornada en familia esperan hasta caer la tarde para retornar a sus viviendas.

El 2 de noviembre las familias visitan a sus fieles difuntos con el alma llena de esperanza y el corazón lleno de fe, asegurando que Dios los tiene en su regazo.

Auxiliadora Hernández, pobladora expresó: "yo recuerdo a mi tío todos los días, falleció hace 6 años pero aún vive en nuestras mentes y corazones, sabemos que Dios lo tiene en un mejor lugar y eso nos llena de fortaleza. Todos los 2 de noviembre visitamos, limpiamos y adornamos su tumba con flores, nos gusta que se vea bonita".

El Día de los Difuntos es para orar por su eterno descanso y pedir por la resurrección de quienes han partido de la vida terrenal, así mismo este día las familias se reúnen y con profundo sentimiento de tristeza piden a Dios su resignación.

"Nosotros venimos en familia, creemos en la resurrección que Dios nos dice en la Biblia, nuestro ser querido no ha muerto, porque siempre lo tenemos presente, nosotros decimos que alguien muere cuando lo olvidamos y para nosotros vive en nuestro día a día esta en nuestro corazón, no solo este día se recuerda si no en todo momento, extrañamos su presencia física, pero hoy nos acompaña desde el cielo" expresó Antonio Padilla, poblador.

Venta de flores

En Nicaragua las familias se preparan desde semanas antes elaborando coronas de flores, pinturas y la reconocida nieve para adornar las bóvedas de sus difuntos. En muchos casos las familias colocan velas como muestra del descanso eterno de los difuntos.

En Chinandega la tradición del 2 de noviembre es que al entrar al camposanto se encuentran familias comercializando flores y el dulce tradicional de la temporada, el buñuelo.