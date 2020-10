Distrito Naval Caribe suspende emisiones de zarpe por mal tiempo

Ejército emite medidas de prevención por mal tiempo en el Caribe Sur Foto: TN8

El Distrito Naval Caribe de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua a través de la nota informativa N° 144/2020 da a conocer la suspensión de emisiones de zarpe a toda embarcación que desee adentrarse a mar abierto.

Esto debido a un fenómeno meteorológico, el cual se le viene dando seguimiento desde hace varios días y que afectará a ambas Regiones Autónomas del Caribe Nicaragüense.

En la nota de informativa el Distrito Naval Caribe también da a conocer que dicho fenómeno está produciendo mal tiempo desde hoy 31 de octubre en el Mar Caribe con olas desde 1.5 a 2.5 de metros de altura y vientos con ráfagas de 20 a 25 nudos más lluvias con tormentas eléctricas.

Lee también: SINAPRED moviliza ayuda humanitaria a la Costa Caribe nicaragüense

Por lo antes mencionado se le comunica a dueños de embarcaciones industriales, menores, turístico, a capitanes de medios de transporte marítimo, lacustre y fluviales que las capitanías de los puertos de Bluefields, Bluff, Corn Island y Puerto Cabezas, así como los puestos de control naval existente en todo el Caribe tanto Norte como Sur no estarán emitiendo zarpe a cualquier tipo de embarcación que tenga como destino mar abierto que tengan como destino bancos de pesca o que realizan navegación marítima con destino a comunidades costeras, islas o cayos adyacentes hasta nuevo aviso.

Ejército emite medidas de prevención por mal tiempo en el Caribe Sur

Esta medida es con el objetivo de salvaguardar la vidas de las personas y no tener hechos que lamentar.

Llamado a las embarcaciones

En la a nota informativa también se le hace el llamado a las embarcaciones que se encuentran en mar abierto realizando cualquier tipo de labor a tomar las medidas necesarias y a buscar puerto seguro si es necesario.

Nota inofrmativa del Ejército de Nicaragua

El llamado es a toda la población a estar pendiente de los comunicados emitidos por las instituciones que mantienen vigilancia permanente ante este fenómeno meteorológico, a mantenerse informados por los comunicados oficiales emitidos por el Gobierno de Nicaragua, a guardar la calma y a tomar las medidas preventivas, como el cuidado con los niños, adultos mayores o personas vulnerable.

Otra observación es a no arriesgarse a cruzar ríos, caños, puentes, causes o cualquier otro tipo de vía fluvial cuando estos estén desbordados, no intentarlo ni a pies, montados en bestia o en vehículos, pues lamentablemente en ocasiones pasadas hemos tenidos sucesos trágicos por la irresponsabilidad humana de cruzar cuando no es debido.