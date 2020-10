INTA incrementará rendimientos de cultivo de soya en Chichigalpa

Foto: Esta presentación y práctica se realizó en 2 manzanas de tierra/TN8.

El Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA), realizó la presentación del nuevo método para incrementar los rendimientos del cultivo de soya en la finca El Picacho, ubicada en el municipio de Chichigalpa.

Este proceso se ha realizado gracias al hermanamiento entre Corea y Nicaragua, ya que Corea ha brindado asesoramiento y equipamientos para los productores.

Claudia Cárdenas, codirectora del INTA expresó: "hoy estamos compartiendo junto a la agencia de cooperación KOPIA el proceso preliminar, porque estamos en un proceso de investigación del establecimiento de las variedades de soya, en este caso lo que es prácticas que se enfocan en la siembra, fertilización y el uso de maquinarias, con esto buscamos como incrementar la productividad de soya en nuestro país para recuperar los estándares, calidad y áreas que tenemos".

El INTA con esta asistencia trabaja en la generación de nuevas variedades que son resistentes, acompañando a productores en nuevas prácticas que validan el comportamiento y desarrollo del cultivo de soya.

"Me siento contento porque me han brindado técnicas en este cultivo para poder mejorar mi producción, además que en este proceso de rendimiento de cultivo he podido experimentar paso a paso su proceso y cuido técnico", mencionó Mariano Gradiz, dueño de la parcela.

Foto: Esta presentación y práctica se realizó en 2 manzanas de tierra/TN8.

Mejoramiento de producción

El trabajo fundamental de la siembra de soya es avanzar en el desarrollo técnico y científico con cada productor, fortalecer sus conocimientos buscando líneas de incremento y mejoramiento de la producción.

Esta presentación y práctica se realizó en 2 manzanas de tierra, y se establece con una maquinaria manual que ha sido donada por Corea, con esta se mantiene precisión y se ahorra mayor tiempo en la siembra.

La máquina manual también favorece el ahorro en cuanto a semillas y también facilita el método de siembra, así mismo el productor podrá obtener un buen contenido de semillas de soya para su comercialización.