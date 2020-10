Comienza segunda jornada de desparasitación para niñez en Masaya

Foto: Desparasitación en Masaya / TN8

89 mil dosis únicas de desparasitantes mebendazol de 500 miligramos serán aplicados durante la segunda jornada de desparasitación que dio inicio esta mañana de lunes en el departamento de Masaya, enfocados en niños desde los 2 a 12 años de edad.

Las autoridades del Ministerio de Salud en conjunto con el Ministerio de Educación realizaron el acto de apertura de esta jornada en la escuela Simón Bolívar.

Te interesa: Taiwán dona a Nicaragua mascarillas y termómetros digitales

"Es importante que tengamos presente que nuestro Gobierno a través del Ministerio de Salud ha orientado siempre iniciar a partir de hoy hasta el 26 de noviembre que se desarrolle esta segunda jornada de desparasitación. Es una actividad muy importante que recordemos una población sana es una población que tiene un buen desarrollo, unos niños sanos, unos adolescentes sanos son niños y adolescentes que van a tener un mejor crecimiento, un mejor desarrollo y por ende un mejor rendimiento académico", mencionó el doctor Wilber Beteta, en representación del SILAIS- Masaya.

Todos a vacunarse

La jornada inicia en las escuelas y se extiende a la diferentes barrios y comunidades de todo el departamento, donde estarán llegando las brigadas del MINSA.

"Me parece bien que se preocupen por los niños, por su salud, porque es importante que estén sanos y desparasitados, antes con otros gobiernos teníamos que pagar para obtener este beneficio ahora no, ahora el desparasitante llega a las escuelas y para los padres que no tenemos significa un ahorro", señaló Juana Mercado.

Foto: Desparasitación en Masaya / TN8

"Creo que están haciendo bien, que vengan cada vez a desparasitar a los niños porque se ve la preocupación del Ministerio de Salud que andan en las escuelas, casa a casa. Ya uno les espera con la tarjetita, además que otra cosa que necesita el niño como un reforzamiento y eso es gratuito, por eso es que me parece que están haciendo una buena labor", expresó Margina Vega.

En todo el país la meta de aplicación de desparasitación para la niñez asciende a más de 1 millón de dosis.

Las autoridades del Ministerio de la Salud recalcan en el llamado a los padres de familia a abrir las puertas de sus hogares para que ningún niño se quede sin el beneficio que es de manera gratuita, también a estar pendientes con cada cronograma de vacunación para que ningún niño se quede sin su dosis correspondiente.