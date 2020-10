Con éxito se realizó la Feria Regional de Artesanos en Granada. FOTO: TN8

Este sábado 24 de octubre en la plaza central de la ciudad de Granada se desarrolló con éxito una feria interdepartamental con protagonistas de los municipios de Granada, Masaya, Carazo y Rivas con el objetivo de dar a conocer a la población diferentes productos artesanos.

La feria fue promovida por las instituciones del Sistema de Producción Nacional entre ellas el Instituto Nicaragüense Forestal (INAFOR), quienes están promoviendo a protagonistas que trabajan artesanías con pedazos de maderas reciclados.

"Estamos acompañando a protagonistas que están transformando de la naturaleza productos bien bonitos. Ahorita tenemos a Masaya, Granada, Carazo y Rivas mostrándole a nuestra ciudadanía lo importante que es la creatividad", dijo Indiana Fuentes, codirectora nacional del INAFOR.

"Transformar un tronco de madera y convertirla en obras de arte para luego vender y mejorar la economía su familia, eso es lo que hace don Miguel de Jesús Gómez, originario del municipio de Diriá, departamento de Granada, quien con su talento ha logrado salir adelante con la venta de obras artesanales.

"A mi lo que me inspira es ver los desperdicios de madera que hay en las montañas, pero yo le doy vida con todo lo que encuentro, me gusta la innovación me encanta y me fascina todo lo que estoy haciendo, aquí nadie me ha dicho que hacer yo solo veo el tronco y la imaginación me dice que puedo hacer con él", destaco el artesano.

En la feria no solo se exhibió artesanías también hubo lugar para la gastronomía y la innovación científica a cargo de estudiantes del Instituto Tecnológico Nacional (INTECNA), quienes a través de las enseñanzas técnicas y científicas han logrado desarrollar diferentes productos, entre ellos pomadas para la piel, desinfectantes y jabones antibacteriales todos a base de productos naturales.

La alcaldesa de Granada, Julia Mena Rivera, estuvo presente en la feria y mencionó que se están organizando más actividades donde las familias puedan dar conocer sus talentos y creatividades con el objetivo de mejorar su calidad de vida con la venta de sus productos.