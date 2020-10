Más de 3 mil paquetes alimenticios son distribuidos en Granada

Foto: Más de 3 mil paquetes alimenticios fueron distribuidos por la Juventud Sandinista/TN8.

Este martes 20 de octubre la Promotoría Solidaria de Juventud Sandinista como cada mes, realizó la entrega de paquetes alimenticios en el departamento de Granada, programa que llega a personas del programa “Todos con Vos”, madres de Héroes y Mártires y casos especiales.

Más de 3 mil paquetes alimenticios fueron distribuidos por la Juventud Sandinista en el departamento Granada, los chavalos y chavalas de Promotoría Solidaria llevaron este beneficio del Gobierno Sandinista hasta las puertas del hogar de cada protagonista.

“Yo cada mes ya cuento con esa ayuda que nos manda nuestro presidente Daniel Ortega, cada mes esta comidita nos llega y por eso le damos gracias, por siempre acordarse de nosotros los que somos de escasos recursos económicos, agradecidas con estos muchachos que siempre están al pendiente de mi situación”, dijo Doña Rita Isabel Miranda, protagonista de este programa alimenticio.

Este programa emblemático del Gobierno Sandinista llega a protagonistas de las zonas rurales y urbanas del departamento de Granada, el cual contiene arroz, azúcar, frijoles, pastas, cereales, sal, entre otros productos.

Ayuda oportuna

“Yo le agradezco al Comandante Daniel, ya que él ha sido el único Presidente que se acuerda de nosotros y le agradezco de todo corazón esta ayudita que mes a mes está aquí, quizás no en la misma fecha exacta pero siempre el Comandante nos cumple”, manifestó Ana María Chavarría, madre de Héroe y Mártir de Granada.

“Como nuestro Gobierno Sandinista no hay otro, el Presidente y la Compañera Rosario siempre nos están cumpliendo y no solo a mí, si no un montón de personas porque estos paquetes son para todos aquellos que lo necesitan, así que muchas gracias Presidente por este regalo”, dijo María Castillo Hernández.

Sin importar la distancia y las condiciones de tiempo, la Promotoría Solidaria con el apoyo de la dirección del Frente Sandinista hacen posible la entrega de estos paquetes alimenticios, los cuales permiten solventar gastos económicos del hogar.