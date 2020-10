Mujer pierde la memoria y es hospitalizada después de un desmayo en Boaco

Foto: La mujer se encuentra en atención hospitalaria/TN8.

Habitantes del barrio San Miguel en la ciudad de Boaco se encontraban alarmados después que una mujer apareciera en el sector con unas maletas en mano diciendo que estaba perdida, y que no sabía cómo era el nombre de ella y donde se encontraba en el momento.

Los vecinos dieron aviso a las autoridades, pero en el mismo momento la mujer quedó desmayada en las afueras de una vivienda donde las vecinas ayudaron, y de inmediato se hicieron presentes los bomberos de Boaco para para brindar asistencia y traslado hacia el hospital a la mujer, la cual vestía una blusa color celeste con dibujos de corazones blancos y azules, un short largo azulón y unas sandalias rojas.

Foto: La mujer se encuentra en atención hospitalaria/TN8.

Doña Mayerlin Padilla, una de las personas que asistieron a esta mujer, la cual estaba sentada a las afueras de su casa, nos relató que esta muchacha apareció en la mañana ella decía que su papá se llama Julio Suárez, pero nosotros fuimos investigar por este nombre y no encontramos a nadie con ese nombre y nosotros tenemos muchos años de vivir aquí y no conocemos a nadie que se llame así. No es cara conocida y venía sola y bien golpeada, ella dice que el marido la golpeaba y ustedes saben que como está la situación que estamos viviendo es bueno investigar qué está pasando con ella por los femicidios que se han estado dando. En sus bolsos ella tiene alfileres de tierno, al parecer padece de algo", finalizó Padilla.

Se buscan familiares de la joven

La mujer se encuentra en atención hospitalaria, ya que según la joven mujer padece de desmayo a causas de epilepsia.

A través de este medio se les realiza el aviso a cualquier persona que la pueda conocer o a sus familiares dirigirse al hospital José Nieborowski de la ciudad de Boaco.

Según fuentes se cree que la joven tenga el nombre de Karen del Carmen Suárez.