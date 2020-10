Realizan jornada médica Ojo Sano en Tipitapa

Foto: Esta jornada beneficia a las personas de escasos recursos/TN8.

Mi hospital en mi comunidad, llegó al barrio Yuris Ordoñez del municipio de Tipitapa, donde realizaron la jornada de consulta médica "ojo sano", haciendo exámenes de la vista, entregaron lentes de lectura y medicamento a quienes lo necesitan.

Te puede interesar: 84 mujeres partos múltiples reciben paquete alimenticio en Tipitapa

El doctor Lombardo Espinzo, responsable de la jornada de consultas médicas dijo: "esta jornada es parte de la campaña mi hospital en mi comunidad, y hoy estamos en el municipio de Tipitapa, atendiendo a todos los pacientes que tienen problemas de visión. Venimos con dos médicos oftalmólogos, dos optometristas y todo un equipo médico especializado para brindar atención a todos los habitantes que vengan a pasar consultas. También vamos a regalar 300 lentes de lectura, a quienes necesiten cirugías de cataratas. También estamos entregando medicamento en gotas para las personas que tienen problemas alérgicos en sus ojos; todo es gratis", señaló el responsable, doctor Lombardo Espino.

"Esto es muy importante porque las personas de escasos recursos tenemos acceso a la salud, si fuéramos a una clínica privada los costos son demasiado elevados y no tenemos para pagar, aquí la consulta es gratis, exámenes gratis, lentes gratis, todo es gratis. Gracias a nuestro Gobierno Sandinista que piensa en los más pobres", dijo Maril Avea.

Foto: Esta jornada beneficia a las personas de escasos recursos/TN8.

Beneficio

Rosa Amelia Rugama Murillo dijo, "me siento agradecida con Dios y con el Gobierno Sandinista que está haciendo esta jornada para las personas de escasos recursos. No tenemos para pagar consulta, examen, mucho peor lentes, y aquí me hicieron de todo completamente gratis.

"Es algo que nuestro Gobierno del Comandante Daniel Ortega está continuando para la población de Nicaragua, preocupándose especialmente por los ancianos y los desposeídos que no tienen recursos", afirmó Teresa Somoza, quien pasó consulta con sus dos hermanos de la tercera edad.

Foto: Esta jornada beneficia a las personas de escasos recursos/TN8.