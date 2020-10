Avanza construcción del hospital de Quilalí en Nueva Segovia

Foto: Esta obra restituirá el Derecho a la Salud con cariño y calidad a más de 28 mil habitantes/TN8

Este martes, la Doctora Martha Reyes, Ministra del Poder Ciudadano para la Salud, visitó la construcción de lo que será el Hospital Primario Bello Amanecer en el Municipio Quilalí, Nueva Segovia, que se espera esté culminado en Junio del año 2021.

Esta obra restituirá el Derecho a la Salud con cariño y calidad a más de 28 mil habitantes de este Municipio y zonas aledañas.

El nuevo Hospital contará con 43 camas y atenderá en las especialidades de Cirugía General, Anestesiología, Medicina Interna, Ginecología y Obstetricia, Medicina General, Pediatría y Odontología.

Foto: Esta obra restituirá el Derecho a la Salud con cariño y calidad a más de 28 mil habitantes/TN8.

Inversión para beneficio de las familias

"Todas estas obras van dirigidos en mejorar las infraestructuras, incrementar la capacidad de recursos humanos para garantizar la calidad y calidez de atención en salud a las familias, siendo la familia nuestra base de nuestro modelo de salud", dijo Martha Reyes.

"Por su parte Juan Antonio García, albañil y poblador de Quilalí dijo estar agradecido con el Gobierno por brindar oportunidades como estas donde solo son posibles con gobiernos humanistas, gobiernos que trabajan de la mano con el pueblo ejecutando programas y proyectos que beneficien a los más necesitados con la oportunidad que me dieron de poder laborar en la construcción del hospital, he venido garantizando el sustento a diario de mi hogar, mi familia y he reforzado mis conocimientos de albañilería durante la obra", dijo el poblador.