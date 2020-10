Rivas celebra reinado de la nueva Miss Teen Nicaragua 2020

Foto: Señorita Gladys Molina Miss Teen Nicaragua 2020 / TN8

La señorita Gladys Molina, es originaria del departamento de Rivas y la noche de este pasado sábado se alzó con la corona de “Miss Teen Nicaragua 2020”, título de la belleza joven del país, es por esta razón que los habitantes del departamento de Rivas celebraron el reinado de Molina, quien se destaca por su belleza, humildad, carisma e inteligencia que la hace merecedora del amor de su pueblo.

“Feliz, emocionada de estar aquí con mí gente, ellos me han apoyado desde que fui reina de Potosí siempre lindo, y virreina de Rivas siempre lindo, como reina y digna representante de la mujer joven nicaragüense seré la voz para que los motive y puedan cumplir todos sus sueños, los sueños se cumplen siempre y cuando tengamos en primer lugar a Dios, además de mucha perseverancia e insistencia", mencionó Gladys Molina, Miss Teen Nicaragua 2020.

Foto: Señorita Gladys Molina Miss Teen Nicaragua 2020 / TN8

"Además de agradecerle a todo el pueblo que me acompañó en este bonito camino, quiero mencionar el especial apoyo que he tenido de las autoridades municipales, la alcaldía municipal, todos incondicionales conmigo y les prometo que no los voy a defraudar, aquí tiene a una reina del pueblo”, continuó Gladys.

Molina también mencionó que ser parte de este certamen de belleza, fue una experiencia muy enriquecedora, aprendió a convivir con todas las jovencitas participantes, de quienes aprendió mucho sobre la historia y vida de cada departamento de donde eran originarias las bellezas juveniles.

Foto: Caravana con cientos de rivenses acompañan a la Miss Teen Nicaragua 2020 / TN8

La caravana vehicular recorrió todo el municipio de Potosí y barrios de la ciudad de los mangos, donde fue recibida por todos sus fans que aprovecharon la oportunidad para tomarse fotos con la nueva representante de la belleza femenina de las nicaragüenses.