Foto: Programas del MEFCCA fortalece a familias de Masaya / TN8

Don Julio habita en la comunidad Pilas Orientales, él ha vivido de la tierra y la diversidad que cultiva, hace 8 meses echo andar el programa de piscicultura con el acompañamiento del Ministerio de la Economía Familiar (MEFCCA).

Este protagonista cuenta con una variedad de productos y destaca que el apoyo del MEFCCA es fundamental para dar pasos a nuevas técnicas.

Lee también: MINED realizó entrega de la merienda escolar en la Isla de Ometepe

Foto: Programas del MEFCCA fortalece a familias de Masaya / TN8

"Prácticamente ha sido excelente yo tengo el interés de hacer cosas así y ellos están aquí porque la idea es innovar, me apoyan, me dan ánimos todas estas cosas que hay aquí es un sustento del hogar, hay papaya, guanábana, espinaca, granadilla, ya el que no aprovecha estas oportunidades es porque no quiere", mencionó Julio Barahona.

Las familias de Masaya que son parte de los ejes que desarrolla el Gobierno de Nicaragua a través del MEFCCA recibieron la visita de acompañamiento de Justa Pérez, Titular de esta institución gubernamental.

Foto: Programas del MEFCCA fortalece a familias de Masaya / TN8

La ministra conversó con los protagonistas además de conocer cuáles han sido los avances en cada uno de sus emprendimientos así como las necesidades y prioridades para continuar fortaleciendo la economía familiar.

Moisés Espinoza destacó "Elaboramos embutidos, tenemos embutidos empacados, salchichas, mortadela con sus variantes con chile, la idea de nosotros es elaborar productos y distribuirlos para que la población tenga acceso a productos de calidad, ha sido crucial el trabajo que hace el Ministerio de la Economía Familiar y el Ministerio de Salud, ya que nos ha permitido que todos los trámites que hay que cumplir de ley para vender el producto sean rápidos".

Apoyo a la economía

En el municipio de Catarina fueron visitados emprendedores que han desarrollado de forma exitosa el microcrédito.

"Ha sido de mucha ayuda porque de esa manera con el proyecto que se ha implementado hemos tratado de mejorar un poco los productos, aquí producimos con el bambú desde que es un cenicero hasta una casa, con técnicas de ellos hemos mejorado", añadió Arlen Cruz.

Foto: Programas del MEFCCA fortalece a familias de Masaya / TN8

Una de las fortalezas que destacan los protagonistas es que han sido parte del acompañamiento en sus negocios así como la tecnificación y de talleres donde han obtenido mayores conocimientos como las escuelas de campo.