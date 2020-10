Auto hotel "Elixir" se inaugura por estabilidad de inversiones en Nicaragua

Foto: Su fabulosa exclusividad incluye sus habitaciones con temáticas diferentes/TN8.

Nicaragua continúa siendo un excelente país para las inversiones. La más reciente novedosa y pionera es el primer auto-hotel de 4 estrellas, Elixir VIP & Suites Rooms, ubicado en el kilómetro 7 de la carretera Nueva a León.

Su propietario, José Bojorge, tiene 14 años invirtiendo en Nicaragua, y sostiene que el auto hotel "Elixir" nace hace aproximadamente tres años, con la compra de El Panorama, se adquirió terreno, con trámites correspondientes para sacar diseño final, por el nivel de equipamiento de las habitaciones es lo que hace que sea un auto hotel de 4 estrellas, es un apartamento completo cada habitación con parqueo privado, servicio de primera calidad, con cocina de 18 horas al día, sin embargo, el bar y restaurante será un servicio de 24 horas".

Elixir, es una muestra de la confianza que tienen los inversionistas nacionales y extranjeros para hacer negocios estables en Nicaragua.

"Es un proyecto totalmente exonerado de impuestos, y pasaré 10 años de operaciones sin pagar impuestos, y son beneficios que da las políticas que tiene el INTUR y que está beneficiando a los empresarios, yo me animé porque creo en Nicaragua porque tengo varios negocios en Nicaragua, porque me gusta invertir en Nicaragua, porque este país tiene un potencial turístico inmenso, y ahora estoy celebrando en una construcción que me costó un poco más de un millón de dólares, yo insto a todos los empresarios a que inviertan, el país brinda las condiciones para seguir invirtiendo", mencionó Bojorge.

Generación de empleo y estabilidad laboral

Un año y medio duró la construcción de esta inversión turística que genera empleo y estabilidad laboral.

"Gracias en eso estamos muy contentos, actualmente nosotros estamos comenzando a operar con 22 colaboradores, entre recamareos, cajeros, supervisores, asistentes administrativos, contadores y chef, gracias a Dios, son varias familias que se han visto beneficiadas directamente e indirectamente con proveedores que vamos estar atendiendo", mencionó Norman Cuaresma, Gerente General de Auto Hotel "Elixir".

Vienen más proyectos de inversión

El grupo BB, "Bosques de Bolonia" que incorpora a Elixir, ampliará este Auto Hotel con cinco habitaciones más para completar 20 en una segunda etapa.

"Paralelamente a esto, yo adquirí dos propiedades, donde se piensa hacer un complejo de apartamentos frente al Parque Nacional de Ferias, después queremos hacer un Taller de Multiservicios frente a Walmart en Las Colinas, más un restaurante enfocado con menú de niños, adolescentes con precios accesibles", destacó el propietario.

Este viernes inicia operaciones el complejo, que tiene muchos diseños originales, como sus balcones aéreos, innovación que incrementará la creatividad de los encuentros amorosos llenos de placer y pasión de muchas parejas.

Su fabulosa exclusividad incluye sus habitaciones con temáticas diferentes, y una panorámica vista a la laguna de Asososca, al lago de Managua, entre otros sectores de Managua.

La inversión es de capital nacional, con precios desde los 20 dólares para habitaciones VIP y 25 dólares para habitaciones Suites, ofreciendo promociones especiales de domingo a jueves.

Este auto-hotel es el primero en tener un sistema de energía solar. La inversión es de un millón 200 mil dólares. La estadía es de dos horas y de domingo a jueves de tres horas y hay de hasta de 24 horas.