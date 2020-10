Matagalpa se activó en el 3er ejercicio multiamenazas 2020

Foto: Participación en ejercicio multiamenazas de Matagalpa / TN8

Sonaban las alarmas, se escuchaban sirenas, se oían gritos pidiendo auxilio, eran emergencias que enfrentaban las familias matagalpinas; así fue con escenarios distintos que los diferentes barrios, comunidades y municipios de Matagalpa realizaron el tercer ejercicio multiamenazas este jueves 1 de octubre.

Con una hipótesis, que un huracán golpearía todo el país, las familias se preparaban para enfrentar este fenómeno natural que en el territorio causaría muchos daños, por lo que cada uno debería tener conocimiento de cómo actuar ante estas situaciones que sin previo aviso la madre naturaleza nos presenta.

Cada uno de los municipios de este departamento norteño tiene sus propios puntos críticos, donde las familias son vulnerables ya sean en desborde de ríos, deslizamiento de tierra, caída de árboles y hasta colapso de viviendas, es por eso que cada localidad acorde a sus posibilidades realiza este ejercicio.

Preparación ante la emergencia

Matagalpa por naturaleza lo que se da es desborde de ríos, una situación que se vivió hace unos días.

En este ejercicio actualizaron sus planes y pusieron en práctica sus conocimientos y aunque participar de esta acción les trae recuerdos no muy gratos, para ellos esto les ayuda para estar más preparados y evitar que estas emergencias tengan desenlaces trágicos.

Las autoridades de este departamento especialmente en la cabecera departamental tienen siete puntos críticos y los más afectados son los barrios que están a la ribera del río, pero también debido a lo accidentado que es el terreno en esta ciudad también hay lugares de alto riesgo, a los que también se les presta atención.

Familias que habitan en el sector conocido como La Islita afirman que estas acciones son de mucha ayuda. “Aquí no nos pueden decir que eso que hace en un ejercicio no pasa, nosotros lo vivimos cada que se crece ese río y esa experiencia la acabamos de pasar y gracias a Fios no tuvimos tragedias”, dijo una pobladora.