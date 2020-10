Foto: Mejores condiciones a familias de Estelí con el programa Bismarck Martínez/TN8

En horas de la tarde del miércoles 30 de septiembre del 2020 en el Diamante de las Segovias, las autoridades municipales entregaron más de 300 lotes de terreno a familias de escasos recursos.

Tener un lugar para poder construir una vivienda y darles una mejor vida a sus hijos es lo primordial para los padres de familia, pero en ocasiones las dificultades económicas no se los permiten, el programa Bismarck Martínez vendrá a suplir esas necesidades.

“La proyección de este programa de beneficio a la población es de 1,400 lotes de terreno con todos sus servicios básicos, entre ellos el agua, luz y la construcción de carreteras para su libre movilización, hemos invertido alrededor de 31 millones de córdobas, que están distribuidos en la adquisición del terreno, calles y otros gastos adicionales que facilitarán las condiciones de vida de la población", refirió el alcalde de la ciudad de Estelí, Francisco Ramón Valenzuela.

"También es válido mencionar que la contribución que han hecho los beneficiados ha sido de mucha importancia a pesar de que son familias que tienen dificultades económicas y por esa razón hemos facilitado estos terrenos a un precio cómodo y accesible”. expresó Valenzuela.

En la ciudad de Estelí se realizó la primera entrega de más de 300 lotes de terreno a personas con discapacidad y de escasos recursos económicos.

Servicios básicos

“Siempre he aspirado por tener un lugar digno donde vivir con mi familia, en esta ocasión me siento muy feliz porque el Gobierno me está dando esta oportunidad de lograr ese sueño que tanto espere. Yo lo bendigo a él y a todos los que trabajan a su lado porque sé que están siguiendo la dirección de Dios para apoyar a los más desposeídos”, dijo María Valdivia, una de las beneficiadas dentro de este proyecto."

Todos los servicios básicos, centro de salud, colegios y áreas de recreación para los niños es parte de este proyecto, para garantizar el buen desarrollo de quienes habitaran en este sitio.