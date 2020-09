Ometepe: Equipos médicos de fisioterapia fortalecen sistema de salud

Foto: Barras paralelas y otros equipos ortopédicos fueron entregados/TN8.

El Gobierno nicaragüense a través del Ministerio de Salud (MINSA) realizó la entrega de equipos médicos de fisioterapia a la casa de salud para pacientes críticos, estos equipos vienen a mejorar la atención que se brinda en esta área habilitada por el MINSA; de esta manera el Gobierno Central continúa avanzando en la restitución de los derechos de las familias a la salud brindada con calidad y calidez.

Barras paralelas y otros equipos ortopédicos fueron entregados. La licenciada Massiel Quiroz destacó la importancia de estos equipos que viene a fortalecer la atención médica en el área de fisioterapia.

Te puede interesar: MINSA realiza feria de salud en la Isla de Ometepe

“Vinieron varios medios, vinieron barras paralelas que ayudan a mejorar la marcha, ayudan a fortalecer los miembros inferiores, también para personas con problemas neurológicos, también ortopédicos, esto ha venido a ayudar a la población porque se brinda una atención gratuita, esto ayuda a integrar a los pacientes a la vida cotidiana”, dijo la doctora Massiel Quiroz, encargada del área de fisioterapia.

Doña Aura María Flores, es una de las pacientes que recibe atención médica, ella habita en la comunidad de Balgüe y acudió al centro de salud de su comunidad en busca de ayuda por problemas en sus brazos. Comentó que años atrás para recibir terapias se tenía que viajar al departamento de Rivas, esto ha quedado en el pasado gracias a los equipos médicos con que hoy en día cuenta el centro de salud de Altagracia.

Foto: Barras paralelas y otros equipos ortopédicos fueron entregados/TN8.

Mejores condiciones

“La doctora del centro de salud de Balgüe me mandó a hacer terapias aquí a Altagracia y yo me sorprendí porque me dijo que iba a sacar cita, yo le dije que si tenía que ir a Rivas para sacar una cita y le dije que me salía muy caro ir a Rivas, entonces me dijo que la cita era acá mismo en el centro de Altagracia. Bendito Dios que está mejor la atención de salud, me siento muy agradecida por la atención es muy buena”, dijo Doña Aura Flores.

Las terapias se realizan todos los días, esto beneficia a las familias de las más de 25 comunidades que conforman el municipio turístico de Altagracia.