Foto: Adultos mayores y personas con discapacidad reciben sillas de ruedas en Rivas/TN8

El Gobierno de Nicaragua a través de la promotoría solidaria de Juventud Sandinista 19 de Julio, realizó la entrega de 40 sillas de ruedas a igual número de personas que forman parte de los casos críticos que reciben atención médica gratuita y de calidad a través del programa "Todos Con Voz".

Los beneficiados fueron adultos mayores y personas con discapacidad que habitan en los diferentes municipios en el departamento Rivas, quienes se mostraron muy contentos con la entrega de este medio que les viene a mejorar su calidad de vida durante el proceso de su mal estar de salud.

“En nombre del Comandante Daniel Presidente de la República y la compañera Rosario Murillo le hacemos la entrega de este medio auxiliar, somos los jóvenes de promotoría solidaria y estamos para atender las necesidades de cada una de nuestras familias nicaragüenses, y en este caso de Rivas", expresó Cristian Jiménez, coordinador departamental de Juventud sandinista 19 de Julio en Rivas.

"Esto es parte del compromiso de este buen Gobierno, que hace todo lo posible por acompañar y resolver las necesidades de su pueblo. En esta mañana lo estamos haciendo con entrega de esta sillas de ruedas, esperando que sea de mucho provecho para usted”, dijo Jiménez.

Mejora calidad de vida

Por su parte doña Rosa Álvarez expresó "Me siento muy feliz y contenta, porque el Gobierno a través de promotoría solidaria me brindó respuesta a mi demanda, era de suma urgencia para mi una silla de ruedas nueva, yo tengo padecimiento de artritis y ácido úrico, caminar se me hace difícil, y al no tener silla tenía que estar acostada o en algún punto fijo".

La entrega de estas sillas de ruedas se realiza periódicamente a nivel nacional y esto responde a la restitución de derechos que el Gobierno viene impulsando desde cada uno de los rincones del país de cara a garantizar el bienestar de las familias nicaragüenses.