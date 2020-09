Aventura y reto al escalar el Volcán San Cristóbal, Chinandega

Reto extremo hacia el Volcán San Cristóbal Foto: TN8

El Instituto Nicaragüense de Turismo por séptimo año consecutivo realiza el reto extremo hacia el Volcán San Cristóbal, el más alto de Nicaragua con una altitud de 1,745 metros.

En este reto participaron más de 800 personas de los diferentes departamentos del país quienes optaron por aventurarse teniendo contacto con la naturaleza.

A las 5 de la mañana los participantes estaban listos para iniciar con la hazaña de escalar el volcán, siendo resguardados por la Policía Nacional, Cruz Roja y los Bomberos Voluntarios, quienes garantizaron la seguridad y el chequeo físico de los Aventureros.

Ofelia Manzanares, delegada de INTUR, mencionó, "celebrando el Día Mundial del Turismo realizamos este reto extremo, donde las familias disfrutan de la flora y fauna de este coloso y además asumen el reto de llegar a la cima tomando en cuenta su resistencia y ganas por cumplir la meta".

La travesía extensa y los participantes continuaban con fortaleza para conseguir el propósito de llegar hasta el cráter, con cansancio pero siempre firme y con ánimos el joven Freddy Reyes, originario de Masaya, cumplió la meta de llegar a la cima.

"Me siento contento de escalar este volcán hermoso, es una aventura más para mi pues he conocido otros volcanes pero este es bastante difícil pero no imposible de subir, logré llegar al cráter esa es una satisfacción para mi personalmente", expresó Freddy Reyes, participante del reto.

Actividades súper extremas

El Instituto Nicaragüense de Turismo desde hace 7 años desarrolla esta actividad como parte de la promoción turística del departamento.

Alondra Sandoval, participante del reto expresó, "es un volcán bastante alto no dudo en llegar a la meta, tengo energías todavía y aquí continúo poco a poco para lograrlo".

El Volcán San Cristóbal es el más activo de nuestro país, debido a que emite gases continuamente y en ocasiones hay actividad sísmica alrededor de el.