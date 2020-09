Municipio de Santa Rosa del Peñón tiene nueva delegación de Policía

Foto: Inauguran nueva estación policial en Santa Rosa del Peñon / TN8

En el municipio de Santa Rosa del Peñón fue inaugurada la nueva delegación de Policía, que lleva el nombre del héroe de la paz, Teniente Hilario de Jesús Ortiz Zavala, la construcción de la unidad tuvo una inversión de más de 5 millones de córdobas en infraestructura y equipamientos.

Las autoridades también entregaron una camioneta y 3 motos, medios que brindarán mejor atención y patrullajes en la zona norte del departamento de León.



"En este bonito municipio Santa Rosa del Peñon, lugar de gente trabajadora y laboriosa, la unidad policial que va a contribuir a garantizar más paz, tranquilidad y seguridad para seguir generando progreso, la seguridad ciudadana en términos prácticos de la capacidad que tenemos cada uno de nosotros los ciudadanos en desarrollar, los lideres de cualquier coacción y cualquier amenaza, en este caso la amenaza de que, no me secuestren, que no me roben, que no me maten, esa es la principal amenaza existente", indicó el subdirector de la Policía Nacional, comisionado general Aldo Saénz Ulloa.



"Dando gracias a Dios, al comandante Daniel, a la compañera Rosario, a la Policía Nacional, por permitirnos esta nueva infraestructura aquí en nuestro municipio, una infraestructura con todas las condiciones básicas, va a permitir a nuestro pueblo mayor seguridad", destacó el alcalde, Barnie Pulido.

"Lo que queremos los Santa Roseños, es la paz, el trabajo, y lo vamos a conseguir siempre con esa seguridad que brinda la Policía Nacional a nuestro pueblo", manifestó Pulido.



"Me siento muy orgullosa, muy contenta, y le doy gracias a Dios, que mi hijo siempre va a estar en la mente de todo este pueblo. Y yo le agradezco mucho por este gran honor que me le hicieron a mi hijo y que Dios aleje siempre todas las cosas malas de este barrio y que todo este bien", expresó Sayda Zavala Amador.

La estación policial permanecerá abierta las 24 horas del día para atender las necesidades a todas las familias de Santa Rosa del Peñón.

"Debemos saber que la paz y seguridad de nuestro país es la base principal para el desarrollo del mismo y le pido también a la población que nos pongamos vigilantes. Cuidemos nuestra institución que es la que nos va a garantizar la paz y la seguridad en nuestro país, y en nuestro municipio", aseguró Reyna Medina Flores.