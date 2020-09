San Juan del Sur realiza el relanzamiento de la Comisaría de la Mujer

Foto: Relanzamiento de la Comisaría de la Mujer en San Juan del Sur / TN8

En honor al legado que dejó la teniente Mireya Espinoza Castañeda, la Policía Nacional la mañana de este jueves realizó el relanzamiento de la Comisaría de la Mujer en el municipio San Juan del Sur, esto con el fin de que las mujeres que sufran cualquier tipo de violencia puedan acercarse a estas oficinas para realizar su denuncia.

"La teniente Mireya Espinoza Castañeda nació el 15 de marzo de 1963, en el municipio de Belén y se destacó por su excelente desempeño, disciplina, dinamismo, su valor y méritos en el servicio de nuestra institución policial y en reconocimiento por sus servicios prestados esta Comisaría de la Mujer orgullosamente llevará su nombre", manifestó el Comisionado General Suban Antonio Valle Olivares, jefe de la delegación policial en el departamento de Rivas.

Este espacio para la mujer y la niñez contará con un personal altamente capacitado para atender a la población de este municipio y brindarles una atención profesional y de calidad.

Las mujeres de este municipio expresaron sentirse protegidas con esta iniciativa del Gobierno de Nicaragua en conjunto con la policía, donde tendrán un espacio para ser escuchadas.

Protección para las mujeres

Muy emocionada por el evento comentó una pobladora: "Me parece que es algo muy importante este espacio especialmente para la mujer, ya que hay mucha demanda por todo lo que estamos viviendo la mujeres. Es algo que se necesitaba, un lugar donde puede exponer su problema. Es algo fundamental, bastante importante lo que ha venido haciendo este Gobierno, primero fue esta estación de policía que se hizo y ahora tenemos esta comisaría especialmente para las mujeres que estamos recobrando todos nuestros derechos y sabemos que tenemos derecho a vivir sin violencia y maltrato".

Estas comisarías están siendo impulsadas para defender los derechos de las mujeres nicaragüenses y se continúa trabajando de la mano de otras instituciones en una campaña que lleva el lema "Mujeres por la Vida, Mujeres Paz y Bien".

"Excelente trabajo el que está haciendo el Gobierno junto con la Policía Nacional porque las mujeres ya no nos vamos a sentir desprotegidas, sino que nos sentiremos protegidas, escuchadas y no me queda nada más que felicitarlos", expresó Karen Espinoza, hija de la teniente Mireya.

Con este relanzamiento de la Comisaría de la Mujer y la Niñez en San Juan del Sur en este año a nivel nacional van 33 comisarías y se tiene programado reinaugurar 13 más, que estarán a la disposición de la mujer las 24 horas del día.