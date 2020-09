Foto: Proyecto Bismark Martínez, avanza a buen ritmo en San Rafael del Norte/TN8

Las autoridades municipales de San Rafael del Norte, realizaron en horas de la tarde de este martes un recorrido para conocer e inspeccionar los avances que presenta el proyecto de viviendas Bismark Martínez, el cuál beneficiará a un total de 88 familias con una vivienda digna.

Norma Herrera, alcaldesa de San Rafael, refirió: "Este importante proyecto a venido a beneficiar a 68 familias en próximos meses beneficiaremos a 20 familias más. Ya muchas personas están cercando sus solares, y si Dios quiere ya el otro año estaremos concluyendo el proyecto",

"Entre las cuotas o dinero que pagan las familias por estas viviendas, va incluido la energía eléctrica, el agua potable y las calles. Las familias protagonistas del proyecto tendrán su propia casa digna, todo esto beneficia el desarrollo de nuestro municipio, este proyecto dará más realce", expresó Herrera.

Felix Herrera, ingeniero a cargo del proyecto, manifestó: "Este proyecto ubicado en el costado norte del barrio Danilo Ortega, cuenta con un avance en las terrazas, ya se trabajaron las tuberías de aguas".

"Este proyecto Bismark Martínez está conformada por una lotificación de 68 lotes, que se pretende en un futuro la construcción de las viviendas; con ENATREL se está trabajando el convenio de la electrificación, posteriormente vendrá la apertura de calles, y por último la construcción de las viviendas", mencionó el ingeniero.

Vivienda digna

Xochilt Blandón, protagonista del proyecto expresó: "La verdad es que me siento muy afortunada por ser protagonista de este proyecto, porque a mi edad de 25 años es muy difícil conseguir una casa, tener un solar, porque apenas uno está comenzando, hoy gracias a Dios y a nuestro Gobierno he recibido la oportunidad de formar parte de este proyecto, esto me hace sentir muy bien porque ya tendré mi casa, no andaré arrendando, tendré una vivienda digna para mi hija y mi esposo".

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través de la alcaldía del poder ciudadano en San Rafael, continúa trabajando en aras de mejorar y garantizar la calidad de vida de las familias más pobres y necesitadas de este hermoso municipio.