PGR realiza la entrega de 129 títulos de propiedad en Granada

Este martes 22 de septiembre, servidores públicos de la Procuraduría General de la República (PGR) junto a la promotoría solidaria de Juventud Sandinista realizaron la entrega de más de 120 títulos de propiedad a familias del departamento de Granada.

La PGR tiene como objetivo entregar 129 títulos de propiedad en los cuatro municipios del departamento de Granada, el documento certifica y brinda un aseguramiento jurídico a las familias protagonistas.

“Estoy muy feliz porque gracias a Dios el titulo ya vino, ya lo tengo en mi poder, ahora si puedo decir que donde estoy parada junto a mis hijos y esposo es mío; gracias al comandante Daniel que hace posible este sueño y no solo el mío sino de toda la familia” dijo Diana Villareal, habitante de la comunidad Las Prusias en Granada.

Esta es una jornada de entrega de tres días que se realizará en diferentes barrios y comunidades de los municipios de Diriá, Diriomo, Nandaime y Granada. Uno de los beneficios más importantes, es que el documento llega a las familias de forma gratuita.

“Es un sueño hecho realidad, estoy muy feliz porque el comandante Daniel y la compañera Rosario nos siguen cumpliendo, por mucho tiempo lo esperé y al fin llego, le doy gracias a Dios y luego a nuestro Gobierno”, dijo Martin Martínez.

“Muchas, pero muchas gracias comandante Daniel y compañera Rosario porque ahora si tengo un terreno digno y es propio, ya no me pueden decir que esto no es mío o que es ilegal, ya con este documento ahora si de aquí no salgo”, manifestó doña Alejandra Cano una anciana de la comunidad Las Prusias que soñaba con el día en el que contaría con su título de propiedad.

El titulo llega a las familias nicaragüenses como una restitución de derecho que ejecuta el Gobierno de Nicaragua y que es entregada de forma gratuita hasta las puertas de los hogares.