Pasión y arte por la pintura, una forma de ingreso en Jinotega

Foto: Parte de las obras que hace Xavier Jarquín, artista jinotegano / TN8

En la bella y pintoresca tierra de San Rafael del Norte, se ubica el barrio Uriel Blandón, lugar donde vive el reconocido profesor Xavier Jarquín, quién desde hace 10 años se dedica al arte de la pintura, una pasión que le ha permitido dar vida a impresionantes obras de arte.

Este artista manifestó que “en este pueblo hermoso de San Rafael hay muchos pintores, buenísimos, pero yo busco aportar a esta característica única de nuestro pueblo, ya que este es el municipio más lindo por su gente y su cultura en el departamento de Jinotega”.

Fuente de ingresos

Xavier quien es de profesión licenciado en Lengua y Literatura comenta cómo su arte y pasión por la pintura le ha permitido darse a conocer entre la población de San Rafael del Norte, permitiéndole generar ingresos para su hogar a través de las ventas de sus trabajos que realiza en sus tiempos libres o por medio de encargos de la misma gente que conoce la calidad de su arte.

“Lo que más trabajo es el arte sacro, paisajes, naturaleza muerta, aparte de los cuadros que vez acá en mi hogar, también trabajo mucho en lo que es barro. Siempre me voy a diferentes lugares a buscar comales, o maceteras, tejas, discos en vinil o acetato y luego los transformo, para dar en este caso una nueva vida a algo que ya no está en uso, entonces mi trabajo no solamente busca aportar a la generación de ingresos de mi casa y familia, sino también a motivar a las personas a reciclar para cosas útiles”, agregó Xavier.

“Los precios de mis obras son desde los 300 córdobas hasta los 3 mil, los cuadros los puedo realizar de diferentes tamaños al gusto del cliente, y también siempre busco acomodarme al bolsillo del cliente en los trabajos”, concluyó Jarquin.

La pintura se ha vuelto en un pasatiempo para este emprendedor así como en una forma de superación económica dentro de su hogar, por eso él motiva a la juventud a desarrollar cualquier talento o arte que tengan para que de esta forma puedan generar sus propios negocios.