Promotoría Solidaria entrega sillas de rueda en Granada

La mañana de este sábado 19 de septiembre, la Promotoría Solidaria de Juventud Sandinista, realizó la entrega de sillas de ruedas a protagonistas del departamento de Granada, esto con el fin de seguir restituyendo el derecho de los ciudadanos a mejorar su calidad de vida.

En total se entregaron 50 sillas de ruedas, las cuales fueron llevadas hasta la puerta de los hogares de cada protagonista, beneficio que llega a personas de escasos recursos económicos o que sufren de alguna discapacidad.

“Me siento muy contenta porque ahora si cuento con una manera de cómo moverme sin molestar al resto de mi familia por toda la casa, ya la silla de ruedas que tenía no me servía y ahora con esta nueva que me traen ahora si estaré al cien porque tengo como moverme”, dijo Martín Largaespada, beneficiado.

Para la familia de los beneficiados la entrega de estas sillas es de gran importancia, porque ahora cuentan con un medio auxiliar con el que podrán trasladar a su paciente de una manera más fácil al centro de salud o algún lugar de recreación.

“Damos gracias primeramente a Dios y luego al comandante Daniel y la compañera Rosario Murillo por darnos este regalo, ahora no hay excusas para poder llevar a mi hijo a cualquier parte”, dijo María Tinoco, madre de un hijo discapacitado y quien es parte del programa Todos con Voz.

Beneficios para la población

Este programa de beneficio social llega a los ciudadanos nicaragüenses a través del Gobierno Sandinista, el cual desde hace más de 13 años ha trabajando en la restitución de derecho de las familias.

“Definitivamente vemos las promesas del comandante cumplidas con estos actos de amor, aquí está la respuesta pedimos ayuda y si nos respondió, no teníamos como comprar una silla de rueda, pero gracias a Dios el gobierno nos respondió”, dijo Ronald Mendoza.