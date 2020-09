MEFCCA capitaliza a emprendimientos en el departamento de Masaya

Foto: MEFCCA entrega bonos para negocios en Masaya / TN8

Más de 40 emprendedores de distintos rubros en el departamento de Masaya recibieron del Gobierno de Nicaragua a través del Ministerio de la Economía Familiar, MEFCCA, el bono de capitalización para fortalecer sus negocios.

"Reafirmar que este es uno de los programas emblemáticos del buen Gobierno del Comandante Daniel y la compañera Rosario. A nivel nacional llevamos más de 7 mil 500 protagonistas que han sido otorgados con créditos casi por los 160 millones de córdobas. En esta entrega nosotros estamos atendiendo a 43 protagonistas de distintos municipios de Masaya y estamos entregando 1 millón 97 mil córdobas para distintos emprendimientos", destacó Justa Perez, titular del MEFCCA.

Fortaleciendo la economía

Entre los emprendedores que recibieron el bono de financiamiento están artesanos de la cerámica de San Juan de Oriente, productores, entre otros.

"Me dedico al emprendimiento de foamy; primeramente quiero comprar materiales, comprar nuevos materiales que vienen para sacar nuevos modelos. Me siento alegre porque esto no se había dado y gracias al Gobierno tenemos esa posibilidad", dijo María José Sotelo, protagonista.

"Primeramente gracias a Dios y gracias a este Gobierno que tenemos que nos da acompañamiento y ese compromiso que tiene hacia el pueblo y gracias a este beneficio mi emprendimiento es taller de cerámica en San Juan de Oriente. La meta es fortalecerlo más y tener más productos para ofertar al mercado", mencionó el artesano Alberto Blandón.

"Soy artesana de barro, significa para mí un buen provecho, porque así voy a sacar más adelante mi tallercito, en el cual va a generar más trabajo, tal vez para mis vecinas y mi familia. Este es un gran beneficio para nosotros como artesanos, quiero invertir más en el negocio, mejorar, esos son los planes", enfatizó María Amador.

Cabe destacar que además del financiamiento a los negocios, el MEFCCA brinda el acompañamiento técnico a las familias para que puedan mejorar y ampliar sus conocimientos sobre sus productos para ofertar en los mercados.