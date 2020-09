Orgullo patrio: Franklin Gabriel es ejemplo de amor y perseverancia

Foto: El pequeño Franklin es un ejemplo de superación en Masaya / TN8

En tiempos difíciles algunos abandonan el barco pero otros como Franklin Gabriel, son un vivo ejemplo de lucha y perseverancia. Su amor a los estudios lo hacen levantarse desde muy temprano para portar su uniforme azul y blanco, para así llegar a su aula de clases en el tercer grado de la escuela de la comarca Quebrada Honda, de Masaya.

"Me gusta venir a la escuela para estudiar, aprender y pasarla divertido aquí. Me gusta aprender muchas cosas, aquí me lavo las manos, nos ponemos las mascarillas, tenemos platos, tenemos un brazo de distancia", menciona Franklin.

Amor de madre

"Desayuna, hace sus deberes, En el proceso del colegio le costó bastante escribir, en su mano tiene una discapacidad, dos dedos separados, una dificultad grande en sus manos, ha sido una etapa de que yo le he dicho usted puede, claro que lo va a hacer. Le he enseñado videos en YouTube que hay niños que no tienen ni un dedo y ellos buscan la capacidad para poder utilizar, escribir y estudiar; no es un letra bonita pero para mí que soy su mamá sí lo es", menciona María Pavón, madre de Franklin.

Foto: El pequeño Franklin es un ejemplo de superación en Masaya / TN8

Franklin es el segundo hermano de tres, nació con una malformación congénita pero su optimismo y ganas de salir adelante hizo que de dos meses que le habían diagnosticado de vida, hoy ya cumple 9 años, con su diario vivir en que ir a la escuela es primordial.

"Con él he aprendido que mover una piedra es un gran esfuerzo, ha sido una bendición, una lección, una meta para mí saber que no hay un límite que diga hasta aquí llegaste", dice Pavón.

El que persevera alcanza

En su escuela rural, Franklin se ha ganado el cariño y admiración no solo de sus compañeritos de clases sino el de maestros y padres de familia.

"Me ha venido a enseñar, él me trajo un reto y ese reto es saber trabajar con él, es saber ser flexible cuando el estudiante necesita el apoyo del docente. Para mí es un reto tan grande, debo de ir buscando día a día aquella actividad, aquella estrategia lúdica donde Franklin se pueda integrar, que no se quede aislado de participar en una dinámica. Él en cualquier dinámica que hagamos se está integrando, no es ese niño que se queda sentadito en la silla. Es un niño alegre", dice el profesor de primaria, Narlin Pérez.

Foto: El pequeño Franklin es un ejemplo de superación en Masaya / TN8

Educación gratuita

"Desde el Ministerio de Educación con el compromiso de nuestro buen Gobierno, del Frente Sandinista, siempre identificando las necesidades educativas se ha promovido desde siempre lo que es la educación inclusiva que consiste en que todos los niños tienen derecho a la educación, como es el caso del niño Franklin.

"El niño Franklin de la comarca Quebrada Honda ha estado integrado, ha sido uno de los niños que no se ha ausentado de las clases, ha estado de manera permanente y eso nos motiva a seguir adelante, trabajando por este pueblo", dijo Osman Chávez, delegado departamental del MINED.

Franklin un día sueña con ser veterinario, sabe que los estudios lo llevarán a esta meta, es por eso que diario dice presente en su aula de clases donde tiene garantizado una educación gratuita, inclusiva, merienda escolar y sobre todo un ambiente digno.