Desarrollan exitosa Feria del Maíz en San Rafael del Norte

Foto: Feria del Maíz en San Rafael del Norte / TN8

En horas de la tarde de este martes en el Parque Urania Zelaya de la tierra de Odorico D'Andrea, municipio San Rafael del Norte, departamento de Jinotega, la alcaldía del poder ciudadano en coordinación con el Ministerio de la Economía Familiar (MEFCCA), desarrollaron la feria municipal del maíz.

"Feria propia del mes patrio septiembre, ofrecemos un poco de lo que se cosecha en Nicaragua. Estamos ofreciendo elotes locos, elotes cocidos, con crema con queso, a precios favorables y solidarios a como mandata para la población nicaragüense nuestro buen Gobierno Sandinista con estas ferias.

"Nuestros productos van desde los 10 a 20 córdobas los precios; invitamos a toda la población y turistas a que vengan acá a la feria del maíz a consumir lo que se produce en nuestro municipio", dijo Karla Martínez, emprendedora.

Cultura y tradición

Por su parte Maribel Mairena, secretaria del consejo, expresó: "Año con año celebramos los 15 de septiembre la feria del maíz en coordinación con otras instituciones; acá las familias podrán encontrar y degustar de los derivados del maíz, como las riquísimas guirilas, elotes, atol, tamales, cususa, y a parte tenemos feria de bisuterías, esto como parte de la orientación de nuestro buen Gobierno de continuar promoviendo e impulsando los pequeños negocios para fortalecer su economía".

Julia Escobar, ciudadana, manifestó: "Está excelente esta feria, es bueno que la realicen y no solamente hoy en San Rafael del Norte, me ha encantado el ambiente y me parece muy bonito que se dé a conocer lo que acá se produce en este municipio. Hay precios muy accesibles y favorables así que acá se puede comprar sin problemas".

El Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional (GRUN), continúa trabajando, creando y desarrollando espacios a través del MEFCCA para mejorar la calidad de vida de todos los nicaragüenses.