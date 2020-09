Beneficio de convivencia familiar se les otorgó a más de 50 reos en Estelí

Autoridades municipales otorgaron el perdón presidencial a más de 50 privados de libertad en Estelí Foto: TN8

En horas de la mañana del sábado 12 de septiembre del 2020, en el Sistema Penitenciario del Diamante de las Segovias, las autoridades municipales otorgaron el perdón presidencial a más de 50 privados de libertad, esto es parte de la buena voluntad del gobierno central.

Convivir en el hogar con cada uno de sus seres queridos era la ilusión de los privados de libertad del Sistema Penitenciario Regional, ubicado en la ciudad de Estelí, esa espera llegó a su fin, porque a más de 50 reos se les otorgó el perdón presidencial.

“Son más de 800 privados de libertad a nivel nacional que recibieron el este beneficio presidencial, basado en valores y principios revolucionarios, dentro del proceso de reinserción social para el bienestar de las familias nicaragüenses, concediendo nuevas oportunidades con animo de promover la unidad familiar”, refirió el sub alcaide y jefe del Sistema Penitenciario en Estelí, René Vargas Artola.

#Nicaragua | Más de 50 privados de libertad del Sistema Penitenciario regional de #Estelí recibieron el perdón presidencial. pic.twitter.com/DZXYTH1nFL — TN8 Nicaragua (@canaltn8) September 12, 2020

“El presidente Daniel Ortega Saavedra y la compañera Rosario Murillo han dedicado este acto de buena voluntad y fraternidad, a todos los familiares de privados de libertad que invierten el tiempo necesario, para que sus seres queridos que se encontraban presos valoren mejor su vida, cambien sus actitudes y se comprometan para el bienestar con la comunidad”, mencionó el alcalde de la ciudad, Francisco Ramón Valenzuela.

Quienes recibieron la carta de liberación se comprometieron hacer mejores personas entre la sociedad, trabajar honradamente y ayudar a su familia.

“Primeramente le doy gracias a nuestro Dios que no nos ha desamparado en este lugar, a pesar de nuestros errores, e igual a la pareja presidencial que me dio este beneficio, la experiencia que tuve aquí adentro fue muy importante para mi vida porque, me llevó a reflexionar, sobre todo con el tema de la familia donde aprendí a valorarla de verdad”, dijo Julio Reyes, ex privado de libertad.