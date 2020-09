Reciben beneficio de convivencia familiar 130 presos de Chinandega

En el departamento de Chinandega fueron puesto en libertad 68 reos Foto: TN8



El Gobierno de Nicaragua otorgó el beneficio legal de convivencia familiar a 130 presos del occidente del país, en cumplimiento a la política de Estado.

En este acto fueron puestos en libertad 16 mujeres y 114 varones, contando con la presencia de familiares de los beneficiados para recibirlos con alegría y amor.

Aura Lila Padilla, alcaldesa de Chinandega, mencionó que "este es un beneficio para ellos, la libertad hoy la consiguen gracias al buen trabajo de nuestro Gobierno y lo principal es que se reúnan con sus familias para convivir con amor".

Son más de cinco años que el Gobierno Sandinista ha venido desarrollando este beneficio, donde los indultados deben atender a sus compromisos, tomando en cuenta sus obligaciones y decisiones correctas.

Lee también: Nicaragua recibe a nuevo embajador de Argentina

Estos beneficios legales forman parte de la garantía del bienestar y unidad de todas las familias, así mismo de reflexión para brindar aportes sólidos a la sociedad.

En el departamento de Chinandega fueron puesto en libertad 68 reos

Dina Merlo, beneficiada, expresó que se siente muy agradecida con Dios, porque "toca el corazón de nuestro presidente, aquí nos dieron la oportunidad de estudiar, yo terminé mi bachillerato, estudié una carrera técnica en contabilidad, hoy me reintegró nuevamente a la sociedad para aprovechar el tiempo".

"Me siento feliz por que hoy gozaré de la convivencia con mi familia, agradezco a las autoridades del Sistema Penitenciario, porque me trataron muy bien en este tiempo, aquí aprendí hacer artesanías y cosas que no hacia", destacó Isaí Rodríguez, beneficiado.

Beneficio de convivencia

En el departamento de Chinandega fueron puesto en libertad 68 reos

En el departamento de Chinandega fueron puesto en libertad 68 reos, del departamento de León se beneficiaron a 56 presos y 6 de ellos son de otros departamentos, donde los beneficiados aceptan el reto de ser personas de cambios y con proyectos en su vida.

En este Sistema Penitenciario mujeres y hombres reciben la oportunidad de ser puestos en libertad después de un tiempo de condena.

En el departamento de Chinandega fueron puesto en libertad 68 reos

La libertad es un regalo de Dios, pues el reencuentro con los familiares les da nuevos propósitos para su vida y para convivir en armonía.

A nivel nacional se han puesto en libertad 800 presos y presas promoviendo la paz y concordancia para integrarse a la sociedad con valores familiares.