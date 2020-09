63 ascensos en grado para fortalecer trabajo policial en Nueva Segovia

Foto: Ascenso de grados a policías en el Nueva Segovia / TN8

En conmemoración del 41 aniversario de la Policía Nacional la institución en Nueva Segovia realizó este lunes 7 de septiembre en la delegación “Coronel Rufo Marín Bellorín” en Ocotal, un acto de ascensos en grados y condecoraciones a 63 hombres y mujeres policías del departamento.

La solemnidad del evento contó con la presencia de autoridades de Gobierno, invitados especiales y el Comisionado General Adolfo Marenco, Subdirector general de la Policía Nacional, quien juramentó a los agentes policiales ascendidos.

El Comisionado General Adolfo Marenco, dijo que estos ascensos vienen a fortalecer la cadena de mando de la institución para continuar manteniendo los niveles de seguridad que ubican a Nicaragua como uno de los países con mejores índices a nivel de Latinoamérica en materia de seguridad.

“Un país que no tiene maras, que no tiene pandillas, que no tiene cárteles de la droga. Nuestro país no es bodega del narcotráfico y con los índices de homicidio por cada 100 mil habitantes más bajos en Latinoamérica. Eso solo es posible por el proceso revolucionario que inicio en julio del 79 que permite que la Policía Nacional con las instituciones del Estado trabajen articulados para hacer posible esos niveles de seguridad”, subrayó el Comisionado General.

“Este ascenso significa mucho al recordar a los que ofrendaron sus vidas y que con su sangre abonaron a la paz y la tranquilidad de Nicaragua y este ascenso significa humildad para servir al pueblo, cumplir con las directrices de nuestra jefatura nacional y significa más trabajo, más entrega, más servicio a la población”, expresó Santos Ramón Lorente, quien fue ascendido al grado de comisionado.

Condecoraciones al valor y al mérito

Por orden presidencial se otorgó la condecoración Medalla al Valor “Sub Com. Juan Ramón Tórrez Espinoza” al oficial Lener Figueroa Jarquín, por su participación en actuaciones relevantes en el 2020 que pusieron en riesgo su vida e integridad física, cumpliendo fielmente con la misión constitucional encomendada.

Condecoración Medalla al Mérito “Primer Com. Cristhian Munguía Mejía Alvarado” en primera clase Capitán Francisco Otoniel Sánchez Rivera, y tercera clase Inspector Enmanuel Espinoza Vásquez, destacado por su participación sobresaliente en actividades policiales en la protección de la familia y sus bienes, la investigación del delito y el resultado sobresaliente de su trabajo en actividades de la institución.