Chontales: Policía Nacional realizó ascenso en grado

Foto: Ascenso de grados a 62 miembros de institución policial en Chontales/TN8

En el marco del 41 Aniversario de fundación de la Policía Nacional se realizó el acto de ascenso de grados a 62 miembros de dicha institución en el departamento de Chontales.

Estos ascensos en grados representan para cada uno de los policías mayor compromiso, responsabilidad para seguir sirviendo a la población para su seguridad.

En este acto se ascendieron a dos nuevos comisionados, capitanes, tenientes, inspector y sub inspector, sub oficial mayor, sub oficial recibieron su grado superior por su esfuerzo, disciplina y mérito de haber cumplido las tareas encomendadas al servicio para el pueblo nicaragüense.

En el acto participó el comisionado general Adolfo Joel Marenco, aún director sub ggeneral de la Policía Nacional, comisionado mayor Bayardo Rosales jefe delegación policial Chontales, autoridades departamentales y municipales.

"Estamos conmemorando el 41 aniversario de fundación de la Policía Nacional con compromiso, con la disposición de seguir trabajando, siempre sirviéndole a nuestro pueblo del que surgimos y del que nos debemos, en cada aniversario siempre estamos recordando y reafirmando ese compromiso y se refleja esto en el reconocimiento a los compañeros y compañeras al otorgarle un grado policial por su trabajo, cada año estar renovando el compromiso", dijo comisionado general Adolfo Joel Marenco, aún director sub general de la Policía Nacional.

Mérito a los agentes policiales

"Me siento feliz, contenta, orgullosa de pertenecer a la institución policial, me siento comprometida cada día más al pueblo de servirle con amor, esmero y entusiasmo a toda la población como se lo merece", expresó comisionada Nora Romero, ascendida a grado.

"Son 61 compañeros a oficiales superiores dos, una comisionada y un comisionado, estos 41 años significa ir fortaleciendo la institución y a los compañeros que han hecho todo un esfuerzo para ganarse ese grado" manifestó comisionado mayor Bayardo Rosales, jefe Policía Nacional, Chontales.

"Un día muy especial en la vida y en la carrera policial, un grado más a obtener, es un compromiso más para el servicio de la comunidad, un peldaño alcanzado, me he sentido bien, cómodo en mi trabajo, atender a la población darle repuesta cuando ellos lo requieren" refirió capitán Jairo Miguel Úbeda Bonita, ascendido a grado.