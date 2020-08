INTUR y alcaldía de Boaco realizan el festival gastronómico "Sabores de mi Patria"

Foto: Participantes del festival gastronómico en Boaco/TN8

Protagonistas del municipio de Boaco participaron este sábado en el certamen gastronómico "Sabores de mi Patria", desarrollado en el paseo Tovar con la colaboración de la alcaldía municipal y el Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR).

La actividad dio inicio con una revista cultural y continuación se realizó la degustación de los platillos propios de los nicaragüenses como el indio viejo, vigorón, sopa de frijoles con chicharrón, baho entre otras delicias quedando ganadora la señora Cony Corrales quien representará al municipio en el certamen departamental este 5 de septiembre en Santa Lucia.

Este festival gastronómico "Sabores de mi Patria", es un evento enmarcado en las fiestas patrias y con el objetivo de preservar la cultura y tradiciones en consumir la gastronomía propia de los pueblos el cual es organizado por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional; a través de diferentes instituciones que trabajarán en conjunto para su realización.

Foto: Platillos típicos elaborados en festival gastronómico en Boaco/TN8

Sabores de mi Patria

"Me siento feliz por haber participado en este evento muy alegre y dándole gracias a Dios que es el que me da el don de darle sazón a mi comida y estos eventos son muy importantes por así nos damos a conocer nuestra sazón no solamente aquí en Boaco, sino que también fuera", manifestó doña Cony Corrales ganadora del certamen "Sabores de mi Patria" del municipio de Boaco.

"Es una forma de enraizar la cultura en las nuevas generaciones de no perder lo que nuestros antepasados de ir heredando la cultura nuestra de todas nuestras comidas que nosotros tenemos, es una actividad, es muy importante porque de esta manera también se promueve el turismo se promueve la mejora en la economía en las familias", agregó doña Calixta Torres protagonista participante.

Foto: Platillos típicos elaborados en festival gastronómico en Boaco/TN8

Con esta actividad se realiza el cierre de los festivales a nivel de municipio y se da el pase al festival gastronómico a nivel departamental donde la ganadora de esta competencia representará al departamento de Boaco en certamen nacional que se celebrará en Río San Juan.