Realizan mega simultánea de ajedrez en Masaya

Foto: Estudiantes participan de simultánea de ajedrez en Masaya/TN8

En el Instituto Central Doctor Carlos Vega Bolaños se realizó la mega simultánea de ajedrez con la participación de estudiantes apasionados a este deporte de concentración mental.

Osman Chávez delegado departamental del Ministerio de Educación (MINED) explicó, "desde el Ministerio de Educación departamental continúamos desarrollando la ruta del deporte, el principal objetivo es que nuestros estudiantes continúen ejerciendo el deporte como una manera recreativa, en este sentido estamos realizando esta mega simultánea de ajedrez en donde todos los muchachos y muchachas, jóvenes de secundaria practican el deporte de ajedrez como una disciplina de aprendizaje, una disciplina que les permite promover la concentración.

Lea también en: Desfile seguido de acto cultural en celebración del mes patrio en Bluefields

La mega simultánea es promovida por el MINED, Movimiento Deportivo Alexis Argüello de la Juventud Sandinista 19 de Julio, alcaldía municipal, Federación de Estudiantes (FES) y el Instituto Nicaragüense de Deportes (IND).

Foto: Estudiantes participan de simultánea de ajedrez en Masaya/TN8

"En las megas simultáneas de ajedrez se están realizando en todos los departamentos del país, el día de ayer arrancamos el banderillazo con la mega simultánea en la plaza de la revolución en Managua en la que participaron 600 niños y a partir de esa simultánea nos vamos al resto de los departamentos después de Managua nos vamos con Masaya y Estelí que se están haciendo simultáneamente y los próximos fin de semana, todos los sábados del mes de septiembre se estarán haciendo mega simultánea de ajedrez", destacó Ana Madrigal del MINED.

Deporte de concentración

"Lo practico hace un año, te ayuda a pensar más y despejar tu mente, olvidarte de todo, he ido a competencias departamentales", dijo la estudiante Heydi Hernández.

Foto: Estudiantes participan de simultánea de ajedrez en Masaya/TN8

"Lo practico porque me gusta, le atrae es un juego para la ciencia que nos sirve para el cerebro y dar todo lo mejor de nosotros hace dos años lo estoy practicando he participado en las departamentales y municipales, he estado cerca de clasificar para ir a otro país, yo quiero ir a otro país a competir y poner en grande el país", mencionó Guillermo Pérez.

Hace cinco años el Gobierno de Nicaragua a través del Ministerio de Educación promueve el deporte del juego de ajedrez en la comunidad estudiantil, esta vez en la mega simultánea tuvieron una participación de 150 jovencitos entre varones y mujeres.