Celebran festival "Sabores de mi Patria" en Santa Lucía, Boaco

Foto: En este festival participaron los mejores platos gastronómicos de este municipio/TN8.

Mujeres protagonistas del municipio Santa Lucía en el departamento Boaco, participaron en el festival gastronómico «Sabores de mi Patria» con un derroche de cultura y tradiciones, donde se expusieron comidas y bebidas tradicionales, sabores típicos 100% nicaragüenses en donde las familias pudieron degustar cada uno de estos platillos.

En este festival participaron los mejores platos gastronómicos de este municipio, en el cual cada protagonista demostró lo mejor en el arte culinario y al finalizar el concurso fueron premiados cuatro lugares.

Los parámetros que utilizó el jurado calificador para elegir a los tres primeros lugares, fueron: presentación, sabor y tradición. Se expusieron platillos como el Indio Viejo, El Vigorón, Vigorón mixto, el tradicional Gallo Pinto, elotes cocidos, semilla de jícaro, fresco de maracuyá y la tradicional Chicha de Maíz.

Realce a la comida nicaragüense

El evento contó con la presencia de familias lucianas, autoridades municipales, delegación de INTUR Y MEFCCA, personal de salud, Policía Nacional, grupos de danza municipal, así como el coro municipal, quienes dieron un gran realce a esta actividad.

"Me siento muy orgullosa, contenta y emocionada, porque es primera vez que participo y me decidí participar con el Vigorón, porque me llamó mucho la atención, porque es un platillo muy popular a nivel nacional y a nosotros nos gusta la comida nacional", manifestó Viviana Rivas, ganadora del primer lugar.

"Me siento contenta, la verdad no me lo esperaba, dije voy a participar porque me gusta cocinar y estos eventos son muy bonitos, pero no lo esperaba quedar en segundo lugar", expresó Ninoska Castillo, ganadora del segundo lugar.