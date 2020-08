Acto de la gran Cruzada Nacional de Alfabetización en Boaco

Foto: Autoridades boaqueñas brindan reconocimientos a compañeros alfabetizadores/TN8

Autoridades del municipio de Boaco realizaron un bonito acto cultural y entregaron reconocimientos a compañeros destacados en la gran cruzada de alfabetización en sus cuarenta aniversario donde alfabetizadores pudieron enseñar a leer y escribir a miles de ciudadanos y campesinos boaqueños.

Esta actividad se desarrolló en la casa departamental del Frente Sandinista de Revolución Nacional donde se contó con la presencia de alfabetizadores hombres y mujeres que aprendieron a leer y escribir gracias a este gesto revolucionario.

El Movimiento Cultural Leonel Rugama de la Juventud Sandinista realizó presentaciones culturales con bailes folclóricos que dio gran realce a este evento que es de mucha importancia para todos los nicaragüenses al cumplir 40 años de esta gran Cruzada Nacional de Alfabetización.

Educación para todos

"En ese tiempo participar fue lo que más quise, no me importó el dinero sino la participación y volver al campo donde yo nací y salí y esa era mi gran obsesión regresar y sigo enseñando y hasta la fecha no he dejado de enseñar", expresó Miguel Antonio López Gonzales alfabetizador.

"A pesar de estos tiempos duros que vivimos valió la pena venir, aunque estábamos poca gente el hecho no lo debíamos dejar pasar esta es una cuestión que nunca debe olvidar el pueblo de Nicaragua y principalmente aquellos que fuimos parte del equipo que trabajo en la jornada de alfabetismo. Estas cosas no se olvidan porque son parte de la experiencia vivida personal de cada quien y el haber estado al servicio de la gente durante 6 meses y también el tiempo de preparación", manifestó Ariel Escobar alfabetizador.

Por su parte Denis Jarquín secretario político del municipio de Boaco agregó que "el frente sandinista tiene un gran compromiso con el pueblo nicaragüense y hoy a 40 años lo que estamos haciendo con esta actividad es remarcar ese compromiso celebrando este 40 aniversario donde miles de jóvenes se movilizaron para enseñar a leer y escribir en las ciudades y del campo".